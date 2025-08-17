Emelec con gol de Ayoví vence a Técnico Universitario y se acerca al hexagonal final

Emelec venció 0-1 a Técnico Universitario, con gol de Jaime Ayoví, el 17 de agosto de 2025, en el Estadio Bellavista, Ambato, para mantenerse invicto y acercarse a tres puntos del hexagonal final de la LigaPro Serie A.

Los azules continúan su racha positiva bajo la dirección de Guillermo Duró. El único gol del encuentro llegó al minuto 85, cuando Jaime Ayoví remató de cabeza tras un centro, aprovechando un error del golero Yhonatann Yustiz. El triunfo posiciona a Emelec en el noveno lugarcon 35 puntos, a solo tres puntos del sexto puesto que clasifica al hexagonal por el título.

El partido comenzó con un Emelec dominante, generando peligro desde los primeros minutos. Al minuto 13, José Angulo estrelló un disparo en el travesaño tras un pase de Maicon Solís, en una de las jugadas más claras del primer tiempo. Técnico Universitario, conocido como el “Rodillo Rojo”, respondió con intentos de Elvis Patta al minuto 3 y Jean Carlos Blanco al minuto 23, ambos detenidos por el portero Pedro Ortiz. Sin embargo, el equipo local no logró mantener la intensidad y cedió la iniciativa a los visitantes.

La primera mitad terminó sin goles, con Emelec controlando el 58% de la posesión y acumulando 4 disparos (2 al arco) frente a los 3 de Técnico Universitario (1 al arco). La estrategia de Duró se centró en balones largos hacia Angulo y Solís, aunque la defensa ambateña, liderada por Roberto Luzárraga, mantuvo el arco en cero hasta el descanso.

Expulsiones cambian el rumbo

El segundo tiempo vio un giro en el partido con las expulsiones de dos jugadores de Técnico Universitario. Al minuto 64, Jordan Ponguillo recibió una tarjeta roja por una falta grave sobre Maicon Solís, dejando al equipo local con diez jugadores. Minutos después, al minuto 75, Marlon Medranda fue expulsado por acumulación de tarjetas tras una infracción sobre Christian Cueva, reduciendo a Técnico a nueve hombres. Estas decisiones arbitrales, dirigidas por Yerson Zambrano, facilitaron el dominio de Emelec en el tramo final.

Al minuto 61, Duró realizó cambios clave, ingresando a Christian Cueva y Jaime Ayoví por José Cevallos y José Angulo, respectivamente. Cueva, recuperado de una lesión, aportó movilidad en el mediocampo, mientras que Ayoví resultó decisivo con su gol al minuto 85. El tanto llegó tras un centro desde la derecha que Yustiz. no logró despejar, permitiendo al delantero cabecear al fondo de la red.

Técnico Universitario intentó responder con un disparo de Fabián Cuero al minuto 87, detenido nuevamente por Ortiz, y un intento desviado de Vicente Torres al minuto 90. Emelec tuvo una última oportunidad al minuto 94, cuando Romario Caicedo disparó y Perea desvió el balón, sellando el 1-0 final.

Contexto y racha de Emelec

Emelec, con este triunfo, suma tres victorias consecutivas y un empate en sus últimos cuatro partidos, consolidando una racha invicta bajo el mando de Guillermo Duró, quien asumió el cargo en junio de 2025. Los azules han anotado 6 goles y recibido solo 2 en este período, mostrando solidez defensiva con Luis Fernando León y Pedro Ortiz como pilares. Técnico Universitario, por su parte, llegaba con cuatro victorias al hilo, pero las expulsiones limitaron sus opciones de mantener la racha.

El “Bombillo” está ahora a tres puntos del Orense, que ocupa el sexto lugar con 38 unidades. La LigaPro Serie A, en su Primera Etapa, otorga seis cupos al hexagonal final, y Emelec busca clasificar por primera vez desde 2021, cuando logró tres victorias consecutivas en la liga. Técnico Universitario, con 25 puntos, se mantiene en el 13º puesto, fuera de la zona de descenso tras su reciente repunte.

Próximos desafíos

Emelec enfrentará a Independiente del Valle en la fecha 26 de la LigaPro el 24 de agosto de 2025 a las 15h30 en el Estadio George Capwell. Técnico Universitario, por su parte, visitará a Universidad Católica el mismo día a las 18h00 en el Estadio Olímpico Atahualpa. Estos partidos serán clave para ambos equipos en sus objetivos de clasificar al hexagonal o consolidarse en la tabla media.