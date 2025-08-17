Emelec busca puntos clave ante Técnico Universitario en Ambato

Técnico Universitario recibirá a Emelec este domingo 17 de agosto de 2025 a las 15h30 en el Estadio Bellavista de Ambato, por la fecha 25 de la LigaPro Serie A, con ambos equipos enfocados en sumar puntos para mejorar sus posiciones en la tabla y acercarse a sus metas en el torneo.

Racha positiva del Rodillo Rojo

El ‘Rodillo Rojo’, dirigido por Geovanny Cumbicus, llega al encuentro en la 12ª posición de la LigaPro con 25 puntos. El equipo ambateño atraviesa un momento destacado, acumulando cuatro victorias consecutivas en sus últimos cinco partidos, incluyendo un triunfo por 0-1 ante Vinotinto en el Olímpico Atahualpa. Esta racha les ha permitido salir de la zona de descenso y consolidarse en la mitad de la tabla. El objetivo del “Rodillo Rojo” es aprovechar su condición de local para acercarse a los líderes.

La alineación probable de Técnico Universitario incluye a Yhonatann Yustiz en el arco; Jordan Ponguillo, Facundo Pérez, Marlon Medranda en defensa; Elvis Patta y Alexander Perea como marcadores; Juan David Jiménez y Emmanuel Torres en el mediocampo; Tomson Minda y José Miguel Andrade como extremos; y Jean Carlos Blanco como delantero. El equipo buscará mantener su solidez defensiva y explotar la velocidad de sus extremos para generar peligro.

Emelec en busca del hexagonal

Por su parte, Emelec, bajo la dirección de Guillermo Duró, ocupa la 9ª posición con 32 puntos y está a cinco puntos de los puestos que clasifican al hexagonal final. El “Bombillo” llega con un invicto de cuatro partidos (tres victorias y un empate), aunque en su último encuentro empató 1-1 ante Deportivo Cuenca en el George Capwell. La confianza del equipo azul se mantiene alta, especialmente tras la recuperación de jugadores clave.

Novedades en la plantilla de Emelec

Emelec contará con el regreso de Christian Cueva y Luis Caicedo, quienes completaron satisfactoriamente sus procesos de recuperación y están disponibles para el cuerpo técnico. Sin embargo, el equipo enfrenta bajas importantes. “Facundo Castelli sufre una inflamación en la rodilla y está en evaluación médica, mientras que Justin Cuero continúa su recuperación y no viajará a Ambato. Además, Juan Pablo Ruiz está suspendido por dos partidos tras una expulsión. La probable alineación de Emelec incluye a Pedro Ortiz en la portería; Romario Caicedo, Luis Fernando León, Diogo Bagüí, y Luis Castillo en defensa; Sergio Quintero y Alfonso Barco en el mediocampo; Alexander González, Maicon Solís, Christian Cueva, y José Angulo en ataque.

Antecedentes y expectativas

El historial reciente entre ambos equipos muestra partidos disputados. En su último enfrentamiento, el 27 de abril de 2025, Técnico Universitario venció 1-0 a Emelec en el George Capwell. Sin embargo, en el Bellavista, el encuentro más reciente, el 7 de abril de 2024, terminó en un empate 1-1. Ambos equipos llegan con estrategias definidas: Técnico apostará por su fortaleza en casa y el apoyo de su afición, mientras que Emelec buscará consolidar su buen rendimiento como visitante.

Transmisión y acceso al partido

El encuentro será transmitido en vivo por Teleamazonas, Zapping Sports, y El Canal del Fútbol, ofreciendo a los aficionados múltiples opciones para seguir el duelo. El Estadio Bellavista, conocido por su ambiente vibrante, será el escenario de un partido que promete intensidad y emociones, con Técnico Universitario buscando prolongar su racha y Emelec enfocado en acercarse al hexagonal final.