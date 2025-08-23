Emaseo organiza jornada de recolección de tereques en el norte y sur de Quito

El Municipio de Quito y Emaseo EP activan este domingo 24 de agosto una campaña especial para recolectar residuos voluminosos, conocidos como tereques, en tres sectores estratégicos.

La Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo EP) realizará el domingo 24 de agosto de 2025, entre 09h00 y 12h00, una jornada especial de recolección de tereques en la Ciudadela Tarqui y La Ecuatoriana (sur de Quito), y en Carapungo (norte), con el fin de mantener la limpieza urbana y evitar la disposición inadecuada de objetos voluminosos.

Jornada de limpieza con puntos estratégicos

Según informó la entidad, cada sector contará con una volqueta y personal operativo para recibir muebles, artefactos eléctricos, restos de poda, materiales de construcción —hasta tres costales—, colchones y llantas.

La campaña busca reducir los focos de contaminación generados por el abandono de este tipo de desechos en espacios públicos. Por ello, la Dirección de Operaciones de Emaseo diseñó rutas específicas que permitirán a la ciudadanía entregar los objetos en desuso de manera ordenada.

De esta forma, el Municipio de Quito fortalece la gestión de residuos sólidos y fomenta la participación ciudadana en el cuidado del ambiente y la salud pública.

Objetivos ambientales y cumplimiento normativo

La jornada se enmarca en la aplicación de la Ordenanza Metropolitana Verde Azul, normativa que prohíbe arrojar residuos en quebradas, ríos, terrenos baldíos o laderas del Distrito Metropolitano.

Con estas acciones, Emaseo refuerza el compromiso de reducir la contaminación visual, mejorar la movilidad peatonal y vehicular. Además de generar conciencia en la comunidad sobre el manejo responsable de residuos voluminosos.

La entidad municipal recordó que el abandono de tereques en espacios no autorizados puede derivar en sanciones, pues representa un riesgo para la seguridad y el equilibrio ambiental de la ciudad.

Participación ciudadana clave para la campaña

La campaña de recolección de tereques en Quito no solo busca la limpieza de los espacios urbanos, sino también impulsar un cambio cultural. Emaseo señaló que la cooperación vecinal es fundamental para que la iniciativa tenga un impacto positivo y sostenido en el tiempo.

Vecinas y vecinos podrán acudir con sus objetos en desuso a los puntos habilitados sin costo alguno. El acceso gratuito y la logística garantizan que la disposición de estos residuos no se convierta en una carga económica para las familias.

Este esfuerzo complementa los programas regulares de recolección de desechos domiciliarios, enfocándose en aquellos objetos que no pueden ser retirados por los camiones recolectores tradicionales.

Balance y continuidad del programa

En jornadas anteriores, la campaña de retiro de residuos voluminosos permitió recolectar toneladas de materiales que, de otra forma, habrían terminado en lugares inadecuados. Estos resultados refuerzan la importancia de mantener una periodicidad en los operativos.

La continuidad de estas acciones responde a la necesidad de ordenar el espacio urbano. Además de evitar que los objetos voluminosos se conviertan en obstáculos para peatones, ciclistas y vehículos.