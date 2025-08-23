COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Quito
Sociedad

Emaseo organiza jornada de recolección de tereques en el norte y sur de Quito

El Municipio de Quito organiza la recolección de residuos voluminosos en Tarqui, La Ecuatoriana y Carapungo. El operativo busca evitar contaminación y fomentar hábitos responsables.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Emaseo organiza jornada de recolección de tereques en el norte y sur de Quito
El personal que ejecuta labores de limpieza en la capital.
Emaseo organiza jornada de recolección de tereques en el norte y sur de Quito
El personal que ejecuta labores de limpieza en la capital.

dparedes

Redacción ED.

dparedes

Redacción ED.

Santo Domingo (1989). Licenciada en Comunicación Social mención en Periodismo, radio, prensa y t... Ver más

[email protected]

El Municipio de Quito y Emaseo EP activan este domingo 24 de agosto una campaña especial para recolectar residuos voluminosos, conocidos como tereques, en tres sectores estratégicos.

La Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo EP) realizará el domingo 24 de agosto de 2025, entre 09h00 y 12h00, una jornada especial de recolección de tereques en la Ciudadela Tarqui y La Ecuatoriana (sur de Quito), y en Carapungo (norte), con el fin de mantener la limpieza urbana y evitar la disposición inadecuada de objetos voluminosos.

Jornada de limpieza con puntos estratégicos

Según informó la entidad, cada sector contará con una volqueta y personal operativo para recibir muebles, artefactos eléctricos, restos de poda, materiales de construcción —hasta tres costales—, colchones y llantas.

La campaña busca reducir los focos de contaminación generados por el abandono de este tipo de desechos en espacios públicos. Por ello, la Dirección de Operaciones de Emaseo diseñó rutas específicas que permitirán a la ciudadanía entregar los objetos en desuso de manera ordenada.

De esta forma, el Municipio de Quito fortalece la gestión de residuos sólidos y fomenta la participación ciudadana en el cuidado del ambiente y la salud pública.

Objetivos ambientales y cumplimiento normativo

La jornada se enmarca en la aplicación de la Ordenanza Metropolitana Verde Azul, normativa que prohíbe arrojar residuos en quebradas, ríos, terrenos baldíos o laderas del Distrito Metropolitano.

Con estas acciones, Emaseo refuerza el compromiso de reducir la contaminación visual, mejorar la movilidad peatonal y vehicular. Además de generar conciencia en la comunidad sobre el manejo responsable de residuos voluminosos.

La entidad municipal recordó que el abandono de tereques en espacios no autorizados puede derivar en sanciones, pues representa un riesgo para la seguridad y el equilibrio ambiental de la ciudad.

Participación ciudadana clave para la campaña

La campaña de recolección de tereques en Quito no solo busca la limpieza de los espacios urbanos, sino también impulsar un cambio cultural. Emaseo señaló que la cooperación vecinal es fundamental para que la iniciativa tenga un impacto positivo y sostenido en el tiempo.

Vecinas y vecinos podrán acudir con sus objetos en desuso a los puntos habilitados sin costo alguno. El acceso gratuito y la logística garantizan que la disposición de estos residuos no se convierta en una carga económica para las familias.

Este esfuerzo complementa los programas regulares de recolección de desechos domiciliarios, enfocándose en aquellos objetos que no pueden ser retirados por los camiones recolectores tradicionales.

Balance y continuidad del programa

En jornadas anteriores, la campaña de retiro de residuos voluminosos permitió recolectar toneladas de materiales que, de otra forma, habrían terminado en lugares inadecuados. Estos resultados refuerzan la importancia de mantener una periodicidad en los operativos.

La continuidad de estas acciones responde a la necesidad de ordenar el espacio urbano. Además de evitar que los objetos voluminosos se conviertan en obstáculos para peatones, ciclistas y vehículos.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El pasaporte, en Ecuador, se emite sin turno en varias agencias del Registro Civil y se entrega en menos de una hora

El peligro invisible en las canchas de fútbol: por qué las barras bravas son más que simples fanáticos

José Serrano Salgado enfrenta denuncias por corrupción y narcotráfico en EE.UU.

Alerta de oleaje en Ecuador: Inocar advierte sobre mar agitado del 23 al 25 de agosto

El CNE suspenderá temporalmente servicios en línea y presenciales por actualización del padrón

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El pasaporte, en Ecuador, se emite sin turno en varias agencias del Registro Civil y se entrega en menos de una hora

El peligro invisible en las canchas de fútbol: por qué las barras bravas son más que simples fanáticos

José Serrano Salgado enfrenta denuncias por corrupción y narcotráfico en EE.UU.

Alerta de oleaje en Ecuador: Inocar advierte sobre mar agitado del 23 al 25 de agosto

El CNE suspenderá temporalmente servicios en línea y presenciales por actualización del padrón

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El pasaporte, en Ecuador, se emite sin turno en varias agencias del Registro Civil y se entrega en menos de una hora

El peligro invisible en las canchas de fútbol: por qué las barras bravas son más que simples fanáticos

José Serrano Salgado enfrenta denuncias por corrupción y narcotráfico en EE.UU.

Alerta de oleaje en Ecuador: Inocar advierte sobre mar agitado del 23 al 25 de agosto

El CNE suspenderá temporalmente servicios en línea y presenciales por actualización del padrón

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO