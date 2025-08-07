COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Manta
Sociedad

Eloy Alfaro celebra 29 años de parroquialización con desfile cívico estudiantil por sus calles

La parroquia Eloy Alfaro de Manta celebró sus 29 años con un desfile cívico-estudiantil, presentaciones artísticas y la participación de reinas y bastoneras. A pesar de los avances en infraestructura, como la rehabilitación y adoquinado de la calle 321, persisten retos como la seguridad y detalles inconclusos en la obra de regeneración.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Alumnos de diversos plantes rindieron homenaje a la parroquia Eloy Alfaro.
Alumnos de diversos plantes rindieron homenaje a la parroquia Eloy Alfaro.
Alumnos de diversos plantes rindieron homenaje a la parroquia Eloy Alfaro.

Carla Mendoza

Redacción ED.

Carla Mendoza

Redacción ED.

Periodista manabita. Nació en Portoviejo el 4 de julio de 1977. Estudió periodismo en la Universid... Ver más

[email protected]

La parroquia Eloy Alfaro se vistió de fiesta este jueves 7 de agosto del 2025 para conmemorar sus 29 años de vida institucional. Este rincón de Manta celebró con un desfile cívico-estudiantil, presentaciones artísticas y la participación de su comunidad. La celebración también puso en evidencia los avances y desafíos que enfrenta esta parroquia, una de las más pujantes de Manta.

El festejo comenzó con un desfile que partió desde la calle 321, frente al Subcentro de Salud Daniel Acosta, y recorrió la calle principal de la parroquia hasta culminar frente a la iglesia San Patricio. Estudiantes de la Unidad Educativa Teresa de Calcuta cautivaron al público con sus bastoneras, quienes deleitaron a los asistentes con coreografías.

Los más pequeños interpretaron canciones y presentaciones artísticas que arrancaron aplausos de los vecinos que se congregaron desde temprano. La tribuna de autoridades, ubicada frente a la iglesia San Patricio en la calle 319, acogió a figuras como el vicealcalde Víctor Chávez, quien destacó los 58 años de asentamiento de la parroquia y su crecimiento. “Eloy Alfaro es un ejemplo de resiliencia y desarrollo, pero aún hay retos por superar”, afirmó.

Durante la semana previa, la parroquia tuvo una agenda llena de actividades como la elección de la reina.

En el desfile participaron las concejalas Diana Flores, Jéssica Mero, Richard Delgado e Ignacio Anchundia (concejal alterno). Además, un grupo de adultas mayores rindió un homenaje con presentaciones que resaltaron la riqueza cultural de la zona. 

Seguridad, un tema pendiente en la parroquia en la celebración

Sin embargo, la celebración también sirvió para reflexionar sobre los desafíos pendientes. Enrique Flores, ciudadano, dijo que la seguridad sigue siendo una preocupación para los habitantes, quienes piden mayor presencia policial y estrategias para combatir la delincuencia.

Por su parte, Félix Cevallos, residente de la parroquia desde hace 47 años, expresó su satisfacción por los avances, pero señaló que aún hay trabajo por hacer. Él se refirió a que la regeneración de la calle 321 debió estar lista hace meses, pero recién ayer se culminaban trabajos junto a su casa, ubicada junto al puente. “Esta comunidad ha crecido mucho, pero necesitamos más seguridad para vivir tranquilos”, comentó mientras observaba el desfile cerca del puente de la calle 321.

En términos de infraestructura, la calle 321, una de las principales calles de la parroquia, ha sido regenerada, pero aún hay detalles por concluir. 

En marzo pasado, Eliana Zambrano, directora de Obras Públicas, explicó que el retraso de la regeneración de la calle 321 se dio por un rediseño completo del proyecto. La obra es financiada por el Banco de Desarrollo y es ejecutada por el Consorcio 1, 2 y 3 con una inversión de 1,7 millones de dólares.

A la sesión solemne sí acudió la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso.

 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Joven murió electrocutado al intentar recuperar una prenda en el centro de Santo Domingo

Tres atentados al estilo sicariato dejan una persona muerta y cuatro heridos, en Manta

Kylie Jenner sorprende hablando español y causa revuelo en redes sociales

Asamblea Nacional aprueba reforma para eliminar fondo partidario en Ecuador

Eloy Alfaro celebra 29 años de parroquialización con desfile cívico estudiantil por sus calles

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Joven murió electrocutado al intentar recuperar una prenda en el centro de Santo Domingo

Tres atentados al estilo sicariato dejan una persona muerta y cuatro heridos, en Manta

Kylie Jenner sorprende hablando español y causa revuelo en redes sociales

Asamblea Nacional aprueba reforma para eliminar fondo partidario en Ecuador

Eloy Alfaro celebra 29 años de parroquialización con desfile cívico estudiantil por sus calles

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Joven murió electrocutado al intentar recuperar una prenda en el centro de Santo Domingo

Tres atentados al estilo sicariato dejan una persona muerta y cuatro heridos, en Manta

Kylie Jenner sorprende hablando español y causa revuelo en redes sociales

Asamblea Nacional aprueba reforma para eliminar fondo partidario en Ecuador

Autoridades inspeccionan presunta clínica de rehabilitación en Santo Domingo sin permisos de funcionamiento

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO