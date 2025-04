Elon Musk: el empresario de tres nacionalidades que desafía los límites del futuro y quiere llegar a Marte

En abril de 2025, Elon Musk, con un patrimonio de 429 mil millones de dólares , lanza un nuevo cohete Starship. Musk es un empresario, inventor y magnate sudafricano-canadiense-estadounidense.

Elon Musk nació el 28 de junio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica. Su infancia combinó curiosidad tecnológica con dificultades personales. A los 10 años, ya programaba computadoras. Creó su primer videojuego, Blastar , a los 12 años. Lo vendió por 500 dólares. Sin embargo, enfrentó bullying severo en la escuela. Una vez, lo golpearon hasta mandarlo al hospital. Su vida familiar también fue compleja. Sus padres se divorciaron cuando tenía 9 años.

El pequeño Elon encontró refugio en los libros. Leía enciclopedias y ciencia ficción sin parar. Guía del autoestopista galáctico lo inspiró profundamente. Pasaba horas imaginando mundos futuristas. La tecnología se convirtió en su escape. A los 17 años, dejó Sudáfrica. Se mudó a Canadá y luego a Estados Unidos. Quería un futuro más grande.

El papel de su familia en su camino

Su padre, Errol Musk, ingeniero sudafricano, marcó su vida de forma ambivalente. Errol afirma que apoyó financieramente a Elon en sus inicios. Dice que le dio recursos para Zip2. Elon, sin embargo, lo contradice. Asegura que el apoyo fue mínimo. Describe a Errol como una «persona terrible». Vivió con él de los 10 a los 17 años. Fue una etapa de abuso emocional, según Elon.

Su madre, Maye Musk, modelo y dietista, fue su gran inspiración. Tras el divorcio, Maye crió sola a sus tres hijos. Trabajó varios empleos para mantenerlos. Elon admira su ética de trabajo. Maye, finalista de Miss Sudáfrica en 1969, siempre apoyó su curiosidad por la tecnología.

Sus hermanos, Kimbal y Tosca, también influyeron en su vida. Kimbal, nacido en 1972, cofundó Zip2 con Elon. Hoy dirige negocios de alimentación sostenible. Tosca, nacida en 1974, fundó Passionflix. Aunque menos involucrada, apoya a Elon emocionalmente. La familia moldeó su carácter emprendedor.

Primeros pasos hacia el éxito empresarial

Musk estudió física y economía en la Universidad de Pensilvania. Inició un doctorado en Stanford, pero lo abandonó. Quería emprender de inmediato. En 1995, fundó Zip2 con Kimbal. Era una guía de negocios online. Cuatro años después, Compaq compró Zip2. La venta fue por 307 millones de dólares . Elon ganó 22 millones con eso.

En 1999, fundó X.com, un banco online innovador. Se fusionó con Confinity para crear PayPal. En 2002, eBay adquirió PayPal por 1.5 mil millones de dólares . Musk recibió 160 millones tras impuestos. Este fue su punto de quiebre financiero. Con ese capital, apostó por proyectos más grandes. Su visión ya apuntaba al espacio y la sostenibilidad.

Sin embargo, no todo fue éxito al inicio. En Zip2, lo removieron como CEO. La junta quería un líder más experimentado. Musk aprendió de ese error. Su persistencia lo llevó a seguir adelante.

SpaceX y Tesla: El despegue de un visionario

En 2002, Musk fundó SpaceX para colonizar Marte. Quería reducir costos de transporte espacial. Los inicios fueron duros. Los tres primeros lanzamientos del Falcon 1 fallaron. SpaceX estuvo al borde de la quiebra. En 2008, el cuarto lanzamiento tuvo éxito. Ese hito salvó la empresa. Hoy, SpaceX vale 350 mil millones de dólares .

En 2004, Musk invirtió en Tesla, empresa de autos eléctricos. Pronto se convirtió en CEO. En 2008, lanzó el Tesla Roadster, un éxito revolucionario. En 2012, el Model S consolidó a Tesla. Actualmente, Tesla genera ingresos de 96 mil millones de dólares anuales. Su utilidad neta alcanzó 15 mil millones en 2024.

SpaceX y Tesla son sus empresas estrellas. SpaceX lidera con proyectos como Starlink. Starlink ofrece internet global con miles de satélites. Tesla domina el mercado de vehículos eléctricos.

Expansión y nuevos horizontes

Musk no se detuvo ahí. En 2022, compró Twitter por 44 mil millones de dólares . Lo renombró X Corp. Quiere convertirlo en una «aplicación para todo». En 2023, fundó xAI para avanzar en inteligencia artificial. También dirige Neuralink y The Boring Company. Neuralink desarrolla interfaces cerebro-computadora. The Boring Company crea túneles para transporte.

Sus finanzas crecen sin parar. En 2025, su patrimonio es de 429 mil millones de dólares (Forbes). SpaceX genera ingresos de 9 mil millones de dólares anuales. Starlink aporta gran parte de esa cifra. Tesla sigue liderando el mercado eléctrico. X Corp, aunque controversial, busca nuevos movimientos financieros.

En 2024, Musk vendió acciones de Tesla por 20 mil millones de dólares . Usó parte para financiar proyectos de SpaceX. Su estrategia es reinvertir en innovación. Sus empresas no solo generan ganancias. También cambian industrias enteras.

Filosofía de vida: Innovar sin miedo al fracaso

Musk guía su vida con frases que reflejan su mentalidad. « El fracaso es una opción aquí. Si las cosas no están fallando, no estás innovando lo suficiente«, dice. Significa que innovar requiere arriesgarse. «La persistencia es muy importante», afirma. Esto muestra su enfoque de no rendirse nunca.

«Cuando algo es lo suficientemente importante, lo haces incluso si las probabilidades no están a tu favor «, declara. Aquí se ve su pasión por causas grandes. «Es muy importante tener un ciclo de retroalimentación», asegura. Busca siempre mejorar sus proyectos. «Trabaja como si no hubiera mañana», recomienda. Su enfoque es pensar a gran escala. No teme al fracaso. Siempre reinvierte en innovación.

Fracasos que forjaron su carácter

Musk enfrentó grandes fracasos en su camino. Los lanzamientos fallidos de SpaceX casi lo quebraron. Tesla tuvo una crisis financiera en 2008. Musk invirtió su fortuna personal para salvarla. Logró estabilizarla con el Roadster. En Zip2, lo sacaron como CEO en 1996. Fue un golpe duro para él. Aprendió de sus errores de liderazgo.