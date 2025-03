Compártelo con tus amigos:

Brasil realizó siete cambios en su duelo ante Colombia por las Eliminatorias, un hecho que causó polémica, pero que es permitido por el protocolo de conmoción cerebral de IFAB, actualizado en 2024, tras la lesión de Davinson Sánchez.

Brasil ejecutó siete sustituciones durante el partido contra Colombia el pasado 20 de marzo de 2025 en São Paulo. Es hecho generó dudas hasta que se confirmó su validez bajo el protocolo de conmoción cerebral de la IFAB, vigente desde el 1 de julio de 2024. La lesión del colombiano Davinson Sánchez, permitiendo a ambos equipos un cambio extra por cada caso de conmoción.

El encuentro entre Brasil y Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 dejó un detalle que captó la atención. La ‘canarinha’ realizó siete cambios en total. Las sustituciones fueron Joelinton por Gerson, Bento por Alisson Becker, Matheus Cunha por João Pedro, André por Bruno Guimarães, Savinho por Rodrygo, Wesley por Vanderson y Léo Ortiz por Vinicius Júnior. Esto superó el límite habitual de cinco cambios, pero se ajustó al reglamento actualizado de la International Football Association Board (IFAB).

Las claves que permitieron a Brasil a séptima sustitución

La clave está en el choque de cabezas entre el arquero brasileño Alisson Becker y el defensor colombiano Davinson Sánchez, que activó el “Protocolo adicional de sustituciones permanentes por conmoción cerebral”. Este protocolo, incorporado a las Leyes del Juego el 1 de julio de 2024, permite a cada equipo una sustitución adicional por conmoción, además de otorgar al rival el mismo derecho, sin afectar las cinco sustituciones regulares.

Dorival Júnior, técnico de Brasil, explicó tras el partido que su comisión técnica consultó al cuarto árbitro durante el encuentro. “Nos confirmaron que, por las dos conmociones, ambos equipos teníamos dos cambios extra”, afirmó, aclarando que el procedimiento fue validado en el momento.

Normativa de IFAB: cambios por conmoción cerebral

El protocolo de IFAB establece que un equipo puede realizar una sustitución adicional si un jugador sufre o se sospecha que ha sufrido una conmoción cerebral. Si esto ocurre, el equipo contrario también recibe una oportunidad extra. En este caso, las conmociones de Alisson y Sánchez permitieron a Brasil y Colombia llegar hasta seis o siete cambios, dependiendo de cuántas sustituciones normales habían usado. La regla busca priorizar la salud del jugador sin desventajas tácticas.

Además, el procedimiento exige que el cambio se notifique al árbitro o al cuarto árbitro, idealmente con una tarjeta diferenciada. El jugador afectado, como Sánchez o Alisson, debe salir del campo para evaluación médica y no puede regresar al partido ni participar en penales, si los hubiera.

Roles y responsabilidades en el protocolo Brasil vs. Colombia

La decisión de aplicar esta sustitución recae en el cuerpo médico, el entrenador o el capitán del equipo, no en los árbitros. Estos últimos solo facilitan el proceso, asegurando que el jugador reciba atención adecuada y retrasando el reinicio del juego si es necesario. En el Brasil-Colombia, el árbitro venezolano Alexis Herrera y el cuarto árbitro Ángel Arteaga respaldaron la implementación, confirmando su legalidad.

El hecho generó debate entre aficionados y medios, pero las declaraciones de Dorival Júnior y la revisión del reglamento despejaron dudas. La normativa, diseñada para proteger a los futbolistas, demostró su flexibilidad en un escenario real, validando su aplicación en un partido de alta competencia como las Eliminatorias.

Protocolo en el fútbol mundial de esta normativa

La actualización de esta normativa responde a una preocupación creciente por las lesiones cerebrales en el fútbol. Desde su aprobación en el 138º Congreso Anual de IFAB en 2024, el protocolo se ha aplicado en diversas competiciones. En este caso, el partido en São Paulo mostró su impacto práctico, permitiendo a Brasil completar siete sustituciones sin infringir las reglas.

La FIFA y la IFAB han enfatizado que esta medida busca equilibrar la seguridad del jugador con la equidad deportiva. Aunque Colombia no agotó sus cambios adicionales, tuvo la misma oportunidad que Brasil, ajustándose a lo estipulado en las Leyes del Juego. “Como hubo dos cambios por golpe en la cabeza, los dos están habilitados para hacer dos cambios; nosotros por el golpe de Dávinson y ellos por el golpe del arquero Alisson que salió por mareo. Colombia tenía la posibilidad de tener un séptimo cambio”, detalló el seleccionador Lorenzo.

El entrenador de Colombia, se mostró crítico sobre algunas decisiones arbitrales de Herrera. “Me quedan muchas dudas sobre algunas decisiones arbitrales de las cuales no se pueden comentar, pero uno ve una especie de intensión de cobrar faltas que no veía, cosas que pasaban a su espalda y al darse la vuelta y ver el jugador de Brasil en el suelo la sancionaba y nunca he visto un codazo que sancionen con amarilla, pero esto le corresponde hablarlo a ustedes muchachos porque a mí me sancionan”, acotó.

Julio Moreira V.