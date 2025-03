Compártelo con tus amigos:

La Selección de Ecuador tiene en los partidos contra Venezuela y Chile, la oportunidad de asegurar desde ya, al menos, el repechaje para el Mundial 2026. Ganando ambos encuentros se acercaría más a la meta.

Ecuador llega a la doble fecha FIFA de marzo de 2025 con 19 puntos en la tabla de posiciones de las Eliminatorias CONMEBOL. Una cifra que lo coloca en una posición competitiva dentro de un torneo que otorga seis cupos directos y uno de repechaje para el Mundial 2026.

En esta fecha, enfrentará a Venezuela (octavo, con 12 puntos estimados según el contexto) en Quito el 21 de marzo. También a Chile (noveno, con 9 puntos aproximados) en Santiago el 25. Estos duelos son cruciales para consolidar su camino hacia la clasificación.

Los números de Ecuador

Si Ecuador logra el escenario ideal de ganar ambos partidos, sumaría 6 puntos adicionales, alcanzando 25 puntos. Esto lo igualaría con Argentina, líder actual, y le daría una ventaja significativa sobre sus perseguidores.

Por ejemplo, vencer a Venezuela le permitiría sacarle 10 puntos de diferencia (25 vs. 15, asumiendo que la Vinotinto no sume más). Y, superar a Chile, podría ampliar la brecha a 13 unidades (25 vs. 12, si ‘La Roja‘ no gana su otro partido). Con solo 12 puntos en juego tras esta doble fecha, estos resultados prácticamente asegurarían, como mínimo, el puesto de repechaje, eliminando el riesgo de quedar fuera directamente.

Otros factores a tener en cuenta

El análisis también considera factores externos. Si Perú (décimo, con 6 puntos aproximados) gana al menos un partido, pero no ambos, y no supera a Chile ni Venezuela, la distancia de Ecuador con los equipos fuera de la zona de clasificación se mantendría cómoda. Un escenario aún más favorable ocurriría si Perú no vence a Bolivia, pero sí a Venezuela, dejando a la Bicolor con 10 puntos y a los llaneros y chilenos con 12 como máximo. En este caso, Ecuador, con 25, estaría inalcanzable para ellos.

Estadísticamente, las probabilidades de Ecuador se ven reforzadas por su localía ante Venezuela, donde históricamente tiene un buen registro, y por el bajo rendimiento reciente de Chile. Si mantiene su solidez defensiva y aprovecha estos enfrentamientos, podría incluso sellar su boleto directo en junio, enfrentando a Brasil y Perú. Con 25 puntos a esta altura, la ‘Tri‘ estaría en el 60-70% superior de la tabla, un umbral que, con el formato ampliado, suele garantizar la clasificación directa en Sudamérica.

¿Qué pasa si sus seguidores suman?

Analicemos el escenario en el que Ecuador gana sus dos partidos en la doble fecha FIFA de marzo de 2025 (ante Venezuela y Chile). Con esto alcanzaría 25 puntos, pero sus seguidores directos en la tabla —es decir, los equipos que están justo por debajo en la zona de clasificación o cerca de ella— también suman puntos.

En ese contexto, supondremos que los “seguidores directos” son los equipos ubicados entre el cuarto y séptimo lugar (zona de clasificación o repechaje), con puntajes cercanos a los 15-18 puntos antes de esta fecha, y que Venezuela (8°, con 12 puntos aproximados) y Chile (9°, con 9 puntos) son los rivales a vencer. Si Ecuador gana ambos duelos, Venezuela se quedaría con 12 y Chile con 9, pero el foco está en lo que ocurre con los equipos por encima o cerca de la ‘Tri‘ en la tabla.

Escenario con seguidores sumando puntos

Si los equipos en cuarto, quinto y sexto lugar (por ejemplo, con 18, 17 y 16 puntos) también ganan uno o ambos partidos, podrían sumar entre 3 y 6 puntos cada uno. Esto los llevaría a un rango de 19-24 puntos (si ganan uno) o 21-24 puntos (si ganan ambos). En este caso:

Ecuador , con 25 puntos, seguiría en la pelea por los 6 primeros puestos, pero no tendría un margen amplio sobre estos perseguidores.

, con 25 puntos, seguiría en la pelea por los 6 primeros puestos, pero no tendría un margen amplio sobre estos perseguidores. Si el 4° lugar alcanza 24 puntos y el 5° llega a 23, la ‘Tri‘ quedaría en el 6° puesto (último cupo directo) o incluso en el 7° (repechaje), dependiendo de los criterios de desempate como diferencia de goles o enfrentamientos directos.

Por otro lado, si selecciones como Perú (décimo, con 6 puntos) o Bolivia (fuera de zona) suman victorias inesperadas, por ejemplo, Perú ganando a Bolivia y Venezuela, podría alcanzar 12 puntos, pero aún estaría lejos de los 25 de Ecuador. El riesgo real no vendría de los equipos rezagados, sino de los que ya están en la zona media-alta.

Implicaciones estadísticas para Ecuador

Con 25 puntos tras esta fecha, Ecuador estaría en una posición sólida, ya que históricamente en las Eliminatorias CONMEBOL un promedio de 26-28 puntos asegura un cupo directo, y 23-25 suele alcanzar para el repechaje. Sin embargo, si los seguidores directos suman 6 puntos (llegando a 23-24), la diferencia se reduciría a 1-2 puntos, dejan la clasificación abierta para las últimas 4 jornadas (12 puntos en juego). En este caso:

La ‘ Tri ‘ necesitaría al menos 3-4 puntos más en junio (ante Brasil y Perú ) para llegar a 28-29, un umbral casi seguro para los 6 primeros.

‘ necesitaría al menos 3-4 puntos más en junio (ante y ) para llegar a 28-29, un umbral casi seguro para los 6 primeros. El riesgo de caer al 7° lugar (repechaje) aumentaría si no mantiene su diferencia de goles, un factor clave en desempates.

Aun si los seguidores directos suman, las victorias de Ecuador lo mantendrían en la pelea por la clasificación directa, con un 70-80% de probabilidad de lograrlo, según proyecciones basadas en el formato ampliado. Sin embargo, la comodidad de sellar el boleto en junio se desvanecería, y la ‘Tri’ dependería de no ceder puntos ante rivales fuertes como Brasil. La fortaleza de Ecuador en Quito y la debilidad relativa de Perú serían claves para mantenerse arriba, incluso en este escenario competitivo.

FS.