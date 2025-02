Compártelo con tus amigos:

La jornada electoral arrancó con poca presencia de ciudadanos en los 15 recintos del cantón Sucre. La lluvia que cayó en la madrugada incidió para que los electores lleguen recién cerca del mediodía.

Uno de los recintos donde más presencia se registró a primeras horas fue la UE La Inmaculada de Bahía de Caráquez, donde sufragan alrededor de 4.500 personas. Según informaron coordinadores del proceso, el 60% ejerció su derecho al voto hasta horas del mediodía.

Todo transcurrió con relativa calma; no obstante, algunos votantes reportaron que no pudieron sufragar debido a que supuestamente no aparecían en el padrón electoral . Una vez verificados los documentos, cinco no estaban registrados. Ante esta situación, los afectados votaron y se les entregó el certificado de presentación; sin embargo, se indicó que no están exentos de la multa correspondiente.

En Sucre, cantón situado hacia el norte de Manabí, hay 160 Juntas Receptoras del Voto (JRV) con 52.775 personas registradas que deberán acercarse a cumplir con deber ciudadano hasta las 17h00. Mientras que, a nivel provincial hay 1’302.367 electores, de los cuales 646.968 son mujeres y 655.399 son hombres.

Las elecciones movilizaron a habitantes de la zona rural

En la parroquia Charapotó el proceso electoral movilizó a cientos de ciudadanos de la zona rural hasta la cabecera parroquial a ejercer su derecho al voto. Muchos de ellos empezaron a llegar pasado el mediodía debido a la dificultad en los caminos por la lluvia que cayó en la noche y madrugada.

En Charapotó hay alrededor de 17.000 electores. En esta ocasión se redujeron los recintos electores que pasaron de cuatro a dos. Esta vez se concentraron en la Unidad Educativa Charapotó y en la escuela número 75.

En estas elecciones los manabitas deberán elegir diez asambleístas de entre 125 candidatos. Cinco legisladores serán para la circunscripción 1 y cinco para la 2. Sucre pertenece a la circunscripción 1 junto a otros 14 cantones. Estos son: Pedernales, Jama, San Vicente, Flavio Alfaro, Chone, El Carmen, Tosagua, Rocafuerte, Junín, Bolívar, Pichincha, Santa Ana, Olmedo y 24 de mayo.

Yuliana Marín.