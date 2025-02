Compártelo con tus amigos:

Con un pala y asfalto frío, Víctor Chiriboga se ha dedicado a rellenar huecos en las calles. Busca “tapar huecos” legales desde la Asamblea.

El candidato a asambleísta provincial por la lista 1 del distrito sur de Manabí, Víctor Chiriboga, lleva adelante una campaña diferente. En cada lugar que va toma una pala y con asfalto frío tapa un hueco. “Esta es una forma de llamar la atención del electorado en medio de la polarización. Quiero mandar un mensaje: así como tapo los huecos de algunas calles también quiero ir a tapar huecos legales a la asamblea”, señaló.

Chiriboga propone reformas en las leyes para endurecer penas a criminales y jueces corruptos. Además de promover leyes para el cuidado del medio ambiente, la protección de las madres y los niños.

Además señaló que defenderá desde Quito un modelo más descentralizado que beneficie con más recursos a los manabitas.

“Mi compromiso es con Manabí, como no estoy gastando millones no llegaré con las manos atadas, solo con el compromiso de defender a Manabí”, dijo. Por otro lado el candidato manifestó que entre sus preocupaciones está el constante desarrollo de oportunidades para jóvenes que no han podido entrar a la universidad por diferentes motivos.

Estos elementos de la sociedad manabita y ecuatoriana se han quedado sin un futuro esperado, ya que, si bien es cierto no todas las personas pueden entrar a la universidad, deberían existir instituciones técnicos y tecnológicos que suplan las necesidades de la sociedad en cuanto a carreras técnicas.

Por otro lado hay muchos andariveles que pueden generar tecnología a través de inteligencia artificial, es posible entrenar y dar trabajo a emprendedores. Todo esto se verá potenciado por un paquete de leyes con respecto a inteligencia artificial que volverá posible que en el Ecuador existan alternativas para captar inversión extranjera. Las leyes no solucionan problemas inmediatos pero inmediatamente norman las relaciones de producción y eso sí cambia las cosas.