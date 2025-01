Compártelo con tus amigos:

Los miembros de mesa para las Elecciones 2025 pueden acumular varias multas si tienen varios incumplimientos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) designó a 287.534 ciudadanos como integrantes de mesa para las Elecciones Generales 2025. Ellos conformarán las Juntas Receptoras del Voto (JRV) en Ecuador y el exterior.

Del total, 284.319 ejercerán esta función en el país y 3.215 en el extranjero. Las notificaciones se realizaron hasta el 25 de enero, según el CNE. Los seleccionados deben capacitarse presencialmente hasta el 9 de febrero de 2025, aunque hacerlo el día de los comicios, se sanciona. Quienes incumplan recibirán una multa del 10% de un Salario Básico Unificado (SBU), equivalente a $47.

El CNE estableció en su momento cuatro formas de notificación para los miembros de mesa: presencial, llamada telefónica, aplicación móvil y página web. Estas permiten consultar la designación fácilmente, en caso de no haber sido notificado y querer saber si está designado.

Miembros de mesa pueden acumular multas

Pero quienes estén designados como vocales de junta no solo enfrentan multas por no capacitarse. Pueden recibir una sanción económica del 15% de un Salario Básico Unificado (SBU), por no asistir el día de la jornada electoral . La multa asciende a los $70,50 por no acudir a esta obligación ciudadana.

Asimismo, el miembro de mesa que incurra en no capacitarse y no estar en la junta receptora del voto, acumula los valores de las multas. Eso quiere decir que, faltar en ambos casos, representa un pago al CNE de $117,50, según la Ley Electoral. Es más, si no sufraga es otro 10% de un SBU, que se puede acumular a los $117,50. Eso quiere decir que puede subir la suma a $164,50.

Por abandonar funciones como miembro de mesa se sanciona desde 11 hasta 22 salarios básicos unificados. Es decir, desde $5.170 a $10.340.

Avance de capacitación en Manabí

Hasta este miércoles 29 de enero, el CNE contabilizaba en Manabí un total de 23.742 integrantes de JRV capacitados. Esto equivale a un 86%, de acuerdo con información de la entidad, que tiene pendientes de formar a 3.866 personas.

Los cantones 24 de Mayo y Tosagua, con el 92% y 91% de designados capacitados, respectivamente, son los de mayor avance en este proceso. Para las jornadas formativas existen puntos fijos y móviles en todo Manabí.

En las instalaciones del CNE, en Portoviejo, se capacita a los miembros de mesa de lunes a domingo, desde las 08h30 a 17h00. El 9 de febrero de 2025, los ecuatorianos elegirán presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos en las urnas.

Autor: Fabricio Sálazar Párraga.