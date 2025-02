Compártelo con tus amigos:

Más de 13,7 millones de personas están llamadas a votar en las elecciones de Ecuador, las cuales se desarrollan desde las 07h00 de hoy hasta las 17h00. En el exterior también se han habilitado recintos electorales para que los ecuatorianos puedan sufragar.

Un total de 13 ‘736.314 personas, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), están habilitadas para participar en las elecciones de Ecuador. De este total, 13’279.829 se encuentran en el territorio nacional y 456.485 en el exterior. La Policía ya realiza controles en todas las provincias.

Los ciudadanos que votan en el extranjero están distribuidos de la siguiente manera: 270.467 corresponden a Europa, Oceanía y Asia; 151.603 en Estados Unidos y Canadá y 34.415 en Latinoamérica, El Caribe y África.

Para facilitar el proceso electoral, el CNE, en coordinación con los consulados ecuatorianos en España, ha habilitado 19 recintos en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, entre otras.

Resguardo en las elecciones de Ecuador

Cabe recordar que el voto en el exterior es facultativo, por lo que quienes no puedan hacerlo por no estar empadronados pueden justificarse y no tendrán que pagar ninguna sanción . Para garantizar la seguridad durante las elecciones en Ecuador, la Policía Nacional desplegará 56.739 efectivos en todo el país.

Ese total estará dividido en tres subsistemas: 46.512 policías en el área preventiva, 8.182 en el investigativo y 2.045 en el de inteligencia. Además, se contará con 4 aeronaves, 6.973 motocicletas, 4.079 patrulleros, 11 vehículos blindados y equipos tácticos como escudos antimotín, vallas y trajes de protección.

Este material logístico estará estratégicamente ubicado para una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad durante las elecciones. En esta ocasión, Ecuador elige 1 presidente o presidenta, un vicepresidente o vicepresidenta, 151 asambleístas y 5 parlamentarios andinos.

Encuestadoras habilitadas en Ecuador

Por otra parte, Cedatos, Tendeco, Visión Empresarial Viemp S.A. y Diego Tello son las encuestadoras autorizadas por el CNE para las elecciones de Ecuador. Estas encuestadoras podrán difundir los resultados a boca de urna después de que cierren los recintos.

En las elecciones de hoy los ciudadanos votarán por el nuevo binomio presidencial, asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos. Para esta actividad, las empresas antes mencionadas deberán ajustarse a un formato establecido por el CNE. El CNE prevé que entre las 19h00 y 20h00 se pueda divulgar los primeros resultados de las elecciones presidenciales.

Enrique Loor.