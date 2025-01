Compártelo con tus amigos:

El candidato a asambleísta por la Circunscripción 2 por la Izquierda Democrática (ID), Edwin Guerrero, tiene varios proyectos en mente. Asegura que buscará trabajar en temas sociales, educativos y económicos para ir disminuyendo los altos números de muertes violentas.

Buscará trabajar en temas sociales, educativos y económicos para ir disminuyendo los altos números de muertes violentas.

Edwin Guerrero, candidato a asambleísta provincial (primer puesto) detalló que solo en el distrito 1302 de la Policía (Manta, Montecristi y Jaramijó) en el 2024 hubo 325 muertes violentas. Mientras que en lo que va del mes ya se reportan casi 40 fallecidos en el mismo distrito, es decir, más muertos que días del mes.

“Es importante entender que cuando se habla de seguridad también van de la mano otros temas, el económico, laboral, social, descentralización, entre otros”, dijo Guerrero.

“Y por qué decimos esto, porque muchos temas contemplan llevar a jóvenes a que se involucren en bandas delictivas y no a estar en las aulas estudiando”, añadió.

Esto piensa Edwin Guerrero para Manabí

Por eso el candidato dice que trabajará en impulsar leyes para salvaguardar la vida de los ecuatorianos en temas sociales, educativos y económicos.

“Lo vamos a hacer reformando el sistema educativo que ya no responde a las necesidades que tenemos en pleno siglo XXI. Hay que entender que ha crecido la demanda y por eso también el sector educativo debe crecer en infraestructura y tecnología”, explicó Edwin Guerrero.

El candidato ve una alternativa en la desconcentración de poder en las ciudades, ya que el 70% del recurso del Ecuador están manejados por Guayaquil y Quito. Dice que esto permitirá saber qué está pasando con los otros 220 cantones, así cada provincia podrá manejar su propio recurso.

“Manabí debe manejar su propio recurso hídrico porque no tan solo es el líquido vital. Es entender también el tema agrícola que no se desarrolla porque no hay agua y el sector turístico que va de la mano con el servicio básico. No se puede hablar de desarrollo económico si al sector agrícola y turístico le hace falta agua”, añadió.

Además, resaltó el papel que tendrá el sector privado en la desconcentración de poderes. Guerrero cree que hay que dar las garantías para que puedan invertir en la provincia, mejorando la situación laboral en el país.

El candidato también comentó que estará pendiente para que se ejecute al 100 % el presupuesto de las universidades de Manabí. Además Edwin Guerrero dice que vigilará que no existan más recortes al presupuesto a la educación, como sucedió en gobiernos anteriores.