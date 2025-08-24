Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025: Chile se prepara para votar

El Servicio Electoral de Chile (Servel) dio inicio a las elecciones 2025 con la publicación de los padrones electorales auditados el 18 de agosto de 2025 .

Desde el 1 de diciembre de 2024 , los electores han podido actualizar su domicilio electoral, un trámite disponible hasta el 28 de junio de 2025 , según informó Servel. Este paso es crucial para asignar locales de votación cercanos a los ciudadanos.

A partir del 17 de septiembre de 2025 , comenzará el período de propaganda electoral en prensa, radio, redes sociales y espacios públicos autorizados, según el calendario oficial.

Primarias y Candidaturas Las elecciones primarias presidenciales se llevaron a cabo el 29 de junio de 2025 , organizadas por Servel, donde la coalición “Unidad por Chile” definió a Jeannette Jara como su candidata única tras obtener el 60,3% de los votos , superando a Carolina Tohá, Gonzalo Winter y Jaime Mulet. Estas primarias, de carácter voluntario, contaron con la participación de ciudadanos independientes y afiliados a los partidos del pacto. Los candidatos presidenciales debían inscribirse antes de agosto de 2025, mientras que los independientes necesitaron recolectar 35.361 patrocinios para formalizar sus candidaturas. Rodrigo Mundaca , Gaspar Rivas , Beatriz Sánchez , Camila Vallejo , Tomás Vodanovic , Ignacio Briones , Eduardo Frei Ruiz-Tagle y José Antonio Gómez buscan la Presidencia.

Voto Obligatorio y Participación

La elección presidencial y parlamentaria del 16 de noviembre de 2025 será de voto obligatorio para los electores con domicilio en Chile, conforme a la Ley 21.524. Es por eso que los ciudadanos mayores de 18 años que no estén condenados a penas superiores a 3 años y un día podrán sufragar. Quienes no voten enfrentarán multas de hasta 33.000 pesos (aproximadamente 35 dólares) , según Servel. Al mismo tiempo, los chilenos en el extranjero podrán votar de manera voluntaria en las primarias y la elección presidencial, en mesas instaladas en consulados. El sufragio es personal, igualitario y secreto , según la Constitución chilena.

Contexto Electoral

Las elecciones de 2025 determinarán al sucesor del presidente Gabriel Boric , quien no puede postularse a la reelección , según la Constitución. Además, se renovarán los 155 escaños de la Cámara de Diputados y 23 de los 50 escaños del Senado. En caso de que ningún candidato presidencial obtenga más del 50% de los votos , se realizará una segunda vuelta el 14 de diciembre de 2025 . A más de esto, el proceso ocurre en un contexto de alta polarización política, pero también tras el declive en la aprobación de Boric.