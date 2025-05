Nuevo crimen sacude a Santo Domingo: sicarios en moto asesinan a un hombre frente a su casa

Iván Lugo Garcés, de 37 años, fue asesinado la noche del lunes 5 de mayo de 2025, en la cooperativa Santa Martha del distrito Este de Santo Domingo de los Tsáchilas. Ocurrió luego de ser atacado a tiros por dos sujetos armados que se movilizaban en motocicleta.

Asesinado afuera de la casa

Iván fue asesinado afuera de su vivienda. El ataque ocurrió alrededor de las 20h45, mientras Iván Lugo Garcés conversaba con un grupo de conocidos frente a su vivienda, ubicada en la calle Demetrio Aguilera Malta. Sin previo aviso, los agresores abrieron fuego contra la víctima, que cayó gravemente herido. Inmediatamente tras el ataque, lo trasladaron al Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), sin embargo ya nada se pudo hacer, falleció producto de las heridas de bala. En el lugar del crimen se hallaron dos vainas percutidas y dos balas calibre 9mm, recogidas bajo cadena de custodia para fines investigativos. Se trasladó el cuerpo al Centro Forense de Santo Domingo para la autopsia legal.

La Policía Nacional y agentes de la Dirección de Muertes Violentas (Dinased) iniciaron la recolección de indicios y revisión de cámaras de seguridad cercanas. No se han revelado hasta el momento posibles móviles. Sus familiares acudieron este martes en la mañana al Centro Forense para realizar los trámites legales. Aunque no ofrecieron declaraciones, se mostraron visiblemente afectados por la trágica pérdida. El sitio del crimen se acordonó durante varias horas mientras se realizaban las pericias técnicas. Fuentes oficiales confirmaron que la víctima no tenía antecedentes penales registrados. La Policía está tras la pista de los autores de este crimen para ponerlos a órdenes de las autoridades competentes.

Violencia en aumento en Santo Domingo

Este hecho violento se suma a una preocupante escalada de crímenes que ha afectado a la provincia en los últimos meses. Solo en lo que va de 2025, Santo Domingo de los Tsáchilas acumula al menos 29 muertes violentas, según datos oficiales de la Policía Nacional.

Las autoridades atribuyen este repunte a la disputa entre grupos delictivos organizados que buscan controlar territorios estratégicos para el microtráfico y otras actividades ilegales. En respuesta, se han intensificado los operativos policiales y controles móviles en distintos puntos críticos de la ciudad. La ciudadanía, sin embargo, demanda acciones más efectivas y sostenidas para recuperar la tranquilidad en sectores como la Santa Martha, considerados de alta conflictividad por las fuerzas del orden.

Llamado a la colaboración ciudadana

La Policía hizo un llamado a la comunidad para que cualquier persona que posea información útil para esclarecer el caso se comunique de manera anónima a través de las líneas de emergencia 1800-DELITO (335486). La colaboración ciudadana resulta clave en el combate contra la impunidad (5).