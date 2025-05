Mafer Ríos: ¿Se va o se queda? La verdad detrás de su viaje a Colombia

Recientemente, María Fernanda Ríos, actriz, empresaria y jurado de Soy el Mejor en TC Televisión, viajó a Colombia para un evento de una marca internacional de cosméticos, desatando especulaciones sobre una posible salida de Ecuador. Acompañada por su pareja Fercho Gómez al aeropuerto, Mafer aclaró que no planea dejar el país, pero nombró a Wendy Vera como su reemplazo ideal si algún día se va.

María Fernanda Ríos, la carismática jurado de Soy el Mejor, está en boca de todos. Su reciente viaje a Colombia para un evento de una marca internacional de cosméticos y tratamientos faciales encendió rumores sobre una posible mudanza. Sus fans se preguntan: ¿es este el inicio de una nueva etapa fuera de Ecuador?

En una entrevista con TC Televisión, Mafer calmó las aguas: “No planeo dejar el país definitivamente”. Sin embargo, dejó caer una bomba al mencionar que, si alguna vez debe irse, Wendy Vera sería la candidata perfecta para ocupar su silla de jurado en Soy el Mejor. “Wendy es ideal para tomar mi lugar”, afirmó con confianza, generando debates sobre si esta posibilidad está más cerca de lo que parece.

Amor que calla rumores

Fercho Gómez, su pareja y conocido chico reality, la acompañó al aeropuerto para despedirla antes de su vuelo a Colombia. Aunque no suelen mostrarse mucho juntos en redes, su relación sigue firme. Mafer incluso bromeó en Instagram con un enigmático “la guardería de que vuelve, vuelve”, que muchos interpretaron como un guiño a Fercho.

¿Un pie en el extranjero?

Los rumores de una mudanza no son nuevos en la farándula ecuatoriana. Figuras como Andreína Bravo, con quien Mafer tuvo un roce en Soy el Mejor, han enfrentado especulaciones similares. En el caso de Mafer, su viaje a Colombia parece ser solo el comienzo. La actriz ha tenido conversaciones con personas en México, lo que sugiere que podría estar explorando proyectos internacionales. Aunque aseguró que su regreso a Ecuador es inminente, no descartó la idea de buscar la internacionalización.

El evento en Colombia fue todo un éxito. Mafer compartió detalles en redes, mostrando su entusiasmo por la línea de cosméticos y su look impecable. “Ese vestido negro fue un 10/10”, comentó un fan en X, mientras otro añadió: “Mafer representa a Ecuador con clase”.

¿Qué sigue para Mafer Ríos?

Mafer no solo brilla por su estilo. Su rol como jurado en Soy el Mejor la ha puesto en el centro de la atención. Por ahora, sigue enfocada en su carrera y su regreso al programa, aunque no ha revelado la fecha exacta. “Es un viaje corto, no se preocupen”, reiteró, dejando claro que Ecuador sigue siendo su base.

El futuro de María Fernanda Ríos es un misterio que mantiene a sus fans pegados a las pantallas. ¿Se quedará como la reina de Soy el Mejor o dará el salto a proyectos en México o Colombia? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, su talento, estilo y química con Fercho Gómez la mantienen como una de las figuras más relevantes de la farándula ecuatoriana.