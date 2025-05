Jimar Vera dice adiós a BLN: El precio de romper las reglas

Jimar Vera, estrella de BLN La Competencia, fue separado del reality y de Oromar TV el 5 de mayo de 2025. Su salida se debe a su participación sin permiso en un reto de influencers en TC Televisión, violando su contrato. La noticia, confirmada tras una reunión ejecutiva, dejó a todos boquiabiertos.

Jimar Vera, conocido por su carisma y trayectoria de más de 10 años en televisión, ya no formará parte de BLN La Competencia, el reality que lo catapultó a la fama. Todo por una decisión que, según el canal, no podían pasar por alto: su aparición en el reto Havoline de TC Televisión, un evento para influencers que no contó con la autorización de Oromar, la casa productora del programa.

“Firmas un contrato y el contrato tiene reglas. Te pagan para que cumplas con él”, explicó un directivo de Oromar en una declaración que no dejó lugar a dudas. Aunque el aprecio por Jimar es evidente, el canal enfatizó que las normas son claras. “Me da pena, pero él tomó sus decisiones como adulto”, agregó el portavoz, dejando claro que la ruptura contractual fue el detonante.

Un regreso que no duró

Jimar había vuelto con fuerza a la nueva temporada de BLN como parte del equipo ‘Los Fantásticos’, sorprendiendo a sus seguidores tras no ganar la gran final anterior. En un emotivo post en redes, expresó su frustración: “Estaba todo en mis manos… y aún me pregunto, ¿qué pasó?” Sus palabras resonaron entre los fans, quienes no esperaban que su retorno al programa terminara tan abruptamente.

La participación en el reto de TC Televisión fue, según fuentes, un movimiento inesperado. En una transmisión en vivo, Jimar comentó: “Ya lo hecho, hecho está”. Aceptó que la decisión del canal, tomada el 5 de mayo, sería definitiva, mostrando madurez ante la situación.

Reacciones en redes sociales

En redes sociales, los fans no tardaron en reaccionar. “¿Por qué lo sacaron? Jimar es el alma de BLN”, escribió un usuario, mientras otro defendió al canal: “Reglas son reglas, no puedes jugar con eso”. La controversia recuerda otros casos en realities ecuatorianos, como cuando participantes fueron sancionados por incumplir cláusulas de exclusividad, aunque ninguno con el impacto mediático de Vera.

Oromar TV, con sede en Manta, reiteró su aprecio por el competidor, descrito como “súper chévere y querido por todos”. Sin embargo, insistieron: “El contrato es el contrato”. Este incidente pone sobre la mesa la rigurosidad de los acuerdos en la televisión, donde la lealtad a un canal puede ser innegociable.

¿Qué sigue para Jimar?

Por ahora, Jimar Vera no ha anunciado sus próximos pasos, pero su trayectoria y carisma aseguran que no desaparecerá de la escena. Estudia un máster para ser Ministro de Deportes, lo que podría abrirle nuevas puertas. Mientras, los fans esperan ansiosos su respuesta oficial y cruzan los dedos por un posible regreso a la TV.