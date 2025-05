Aumenta la venta de flores por el día de la Madre

El Día de la Madre es una de esas fechas que despiertan las emociones más puras. Es el momento perfecto para expresar con gestos lo que a veces no decimos con palabras. Y pocas cosas logran eso con tanta fuerza como un ramo de flores cuidadosamente elegido.

En esta temporada especial, los arreglos florales no solo decoran, hablan por nosotros. A través de sus colores, formas y aromas, cada flor transmite un mensaje único que toca el corazón de mamá.

Flores según su significado

Rosas: Las eternas favoritas. Las rojas simbolizan el amor profundo, las rosadas reflejan admiración y gratitud, y las blancas, pureza y ternura. Un ramo mixto de rosas puede ser una verdadera declaración de cariño y respeto.

Lirios: Con su porte elegante y aroma suave, representan la dulzura y sofisticación. Son ideales para madres que valoran la belleza sutil y el detalle.

Girasoles: Imposibles de ignorar, irradian alegría y energía. Perfectos para mamás con una actitud positiva y un espíritu vibrante.

Orquídeas: Con su aire exótico y refinado, evocan fuerza, belleza y resiliencia.

Tulipanes: Son el símbolo de la elegancia sencilla. Un ramo de tulipanes habla de amor sincero y de una belleza que no necesita adornos.

Este año, los arreglos florales vienen con un toque especial. Se ofrecen packs con jarrones de vidrio elegante o cajas decorativas que realzan la presentación y hacen del ramo un verdadero regalo. “Las orquídeas que me dieron en mi cumpleaños me duraron semanas. Pero lo que más me duró fue el sentimiento. Sentí que mi esfuerzo como mamá era valorado”, dijo Rosa Elena Viteri, quien es madre soltera.

Los precios comienzan desde los $10 para arreglos sencillos y llegan hasta los $60 para composiciones más elaboradas y personalizadas, permitiendo que cada hijo o hija encuentre una opción que se ajuste a su presupuesto sin perder el toque especial.

En el Día de la Madre, una flor puede ser mucho más que un detalle: puede ser un abrazo, un “gracias” o un “te admiro” envuelto en pétalos y perfume.