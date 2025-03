Compártelo con tus amigos:

¡Adiós al amor, hola a ella misma! Elba González dejó atrás a Rafael Zambrano tras MasterChef Celebrity Ecuador 2, donde aprendió a brillar sola y ahora solo quiere cocinar su futuro a fuego lento.

Elba González regresó de MasterChef Celebrity Ecuador 2 con más que recetas en la maleta: trajo una nueva versión de sí misma. En el reality, entre sartenes y retos, descubrió que no necesita a nadie para estar completa. Al llegar a su departamento en Quito, donde vivía con Rafael Zambrano, su pareja de años, lo sentó, hablaron y le puso fin a la relación. “Fue en paz, él ya lo veía venir”, dijo en entrevista con Mariela Viteri el 4 de marzo de 2025. Nada de besos de despedida, solo respeto mutuo.

La noticia voló en redes sociales y los fans no tardaron en reaccionar. “Elba González dándose su lugar después de MasterChef, ícono”, escribió un seguidor en X. Otro comentó: “Se terminó Rafael, pero empezó la Elba que todas queremos ver”. La actriz no se quedó callada y usó Instagram para aclarar: “Estoy feliz sola, no busco nada más”. Su amistad con Rafael sigue intacta, se escriben seguido, pero el amor romántico ya no está en su menú.

En la charla con Viteri, Elba González desmintió un mito: no estuvo con Rafael una década sin parar. “Nos conocimos hace 10 años, sí, pero tuvimos un break. Estuve con otra persona y luego volvimos”, explicó. Rafael fue su primer gran amor, “el primero en muchas cosas”, dijo con picardía, pero ahora su prioridad es ella.

¿Qué sigue para Elba González?

El reality no solo le dio habilidades culinarias a Elba González, sino confianza. “Aprendí a disfrutar mi soledad, a sentirme segura”, confesó. Comparado con otras parejas que se rompieron tras el programa, como las de algunos exconcursantes, su caso es distinto: no hubo drama, solo crecimiento.

Mariela Viteri incluso destacó cuánto le recuerda a María Teresa “La Flaca Guerrero” por su energía y carácter. Allí aprovechó para negar los rumores de un romance con su amiga del reality. “Me encantan los hombres, solo somos súper parecidas”, aseguró entre risas.

Elba González está en su momento. La soltería le sienta bien y su carrera empieza a despegar. Rumores fuertes la ubican en El Cholito 2, la próxima novela ecuatoriana. “Estoy enfocada en mí y en lo que viene”, dijo, dejando claro que no hay espacio para novios. Su paso por MasterChef Celebrity Ecuador 2 no solo la dejó con recetas, sino con un nuevo capítulo donde ella es la protagonista. ¡Aplausos para Elba!

Kerlley Ponce