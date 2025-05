Volcán Sakurajima erupciona en Japón y expulsa ceniza a 3,700 metros de altura

El volcán Sakurajima, ubicado en la isla de Kyushu, Japón, registró una erupción significativa este jueves 22 de mayo del 2025. Producto de la explosión el volcán expulsó una columna de ceniza volcánica que alcanzó los 3,700 metros de altitud. Así lo confirmó el Centro de Asesoramiento de Cenizas Volcánicas de Tokio (VAAC). La ceniza se desplazó hacia el sur, generando alertas en la cercana ciudad de Kagoshima.

El volcán Sakurajima, uno de los más activos de Japón, ha mantenido una actividad eruptiva casi continua desde 1955. La erupción de este jueves, detectada por sensores del VAAC, produjo una nube de ceniza que se elevó rápidamente. Aquello llevó a las autoridades a emitir una alerta de nivel 3 en una escala de 5. Por tal razón se recomendó a los residentes evitar acercarse a un radio de 2 kilómetros del cráter.

El volcán Sakurajima está activo desde 1955

La ciudad de Kagoshima, con más de 600 mil habitantes y ubicada a solo cuatro kilómetros al otro lado de la bahía, activó protocolos de emergencia. A cada momento las autoridades monitorean la calidad del aire y preparan posibles evacuaciones.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que la erupción no generó flujos piroclásticos y coladas de lava significativas. Sin embargo, advirtió sobre la posibilidad de caída de ceniza y pequeñas rocas volcánicas en áreas cercanas. El VAAC también notificó a las aerolíneas sobre el riesgo para la aviación, ya que la ceniza volcánica puede dañar los motores de los aviones. No obstante no se reportaron interrupciones en vuelos.

El volcán Sakurajima, conectado a la isla de Kyushu por depósitos de lava de erupciones pasadas, ha sido un foco de atención para los científicos debido a su actividad persistente. Desde 1955, el volcán ha registrado miles de pequeñas erupciones. En 2013 y 2016 se registraron erupciones significativas que provocaron evacuaciones temporales. En 2024, una serie de erupciones menores generó depósitos de ceniza en Kagoshima.

Amenaza constante para poblaciones cercanas

La cercanía de Kagoshima al volcán plantea desafíos continuos para las autoridades locales. La ciudad cuenta con un sistema de refugios y simulacros regulares para preparar a la población ante erupciones mayores. Además, se han construido barreras para desviar posibles flujos de lava. También sistemas de drenaje para mitigar el impacto de la ceniza. Sin embargo, la densidad poblacional hace que el volcán Sakurajima sea una amenaza constante.

El gobierno de Kagoshima ha instado a los residentes a seguir las indicaciones de las autoridades y mantener kits de emergencia con mascarillas y provisiones. La JMA y el VAAC continuarán monitoreando el volcán, ya que la actividad podría intensificarse en las próximas horas o días. Este evento subraya la importancia de la preparación en una región donde los desastres naturales, como erupciones y terremotos, son parte de la realidad cotidiana.