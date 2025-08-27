El verde de Feid: Primer artista latino con color propio en Pantone

El cantante colombiano Feid se convirtió en el primer artista latino en contar con un color oficial certificado por el Pantone Color Institute, denominado Ferxxo Green. Este tono verde brillante, característico de su estética, consolida su influencia en la música y la cultura pop global. El reconocimiento, anunciado durante la Semana de la Música Latina, destaca la conexión del color con la identidad del artista y su ciudad natal, Medellín.

El Ferxxo Green no es solo un elemento visual, sino un símbolo de esperanza y perseverancia. Según declaraciones de Feid a Los 40, el verde está inspirado en las montañas de Medellín y refleja la fe que él y su equipo mantienen para alcanzar sus objetivos. “Más que algunos billeticos, es esperanza”, afirmó el cantante, subrayando cómo este tono se ha integrado en su vestuario, escenarios y material promocional, convirtiéndose en un sello distintivo de su carrera.

Un hito para la cultura latina

El reconocimiento de Pantone posiciona a Feid como un referente cultural. El Ferxxo Green es ahora un color registrado, utilizado en campañas publicitarias, mercancía y presentaciones en vivo, desde Bogotá hasta Miami. Este logro lo coloca junto a marcas y artistas globales que han colaborado con Pantone, como Prince con su tono púrpura o Yves Klein con su azul característico. Sin embargo, Feid es el primero en lograrlo desde la escena latina, marcando un precedente en la industria.

El proceso para certificar el Ferxxo Green involucró al equipo del artista y al Pantone Color Institute, que analizó la propuesta cromática para garantizar su unicidad. La tonalidad, descrita como vibrante y energética, encapsula la esencia de Feid:. El artista fusiona reguetón, trap y ritmos urbanos con una identidad visual coherente. Esta distinción refuerza su impacto en la moda y el diseño, áreas donde el cantante ha incursionado con colaboraciones de ropa y accesorios.

Raíces y proyección global

El verde de Feid trasciende lo estético al conectar con su origen. Medellín, conocida por su paisaje montañoso y su vibrante escena musical, inspira el tono que ahora identifica al cantante en escenarios internacionales. Desde sus inicios en 2015, Feid ha destacado por letras auténticas y una propuesta visual que resuena con su público. Canciones como Porfa y Lunar han consolidado su popularidad, mientras que el Ferxxo Green amplifica su legado cultural.

Por otro lado, el reconocimiento llega en un momento clave para el género urbano latino, que continúa ganando relevancia global. Artistas como Bad Bunny y Karol G han elevado la influencia de la música latina, y Feid se suma a esta ola con un logro que combina creatividad y estrategia de marca. La certificación de su color no solo celebra su trayectoria, sino que también abre puertas para que otros artistas latinos exploren nuevas formas de expresión cultural.

Impacto en la industria musical

El Ferxxo Green ya se utiliza en productos oficiales, desde camisetas hasta ediciones especiales de discos. Según datos de la industria, la mercancía asociada a artistas latinos ha crecido un 20% en los últimos cinco años, y Feid capitaliza esta tendencia con un color que fortalece su conexión con los fans. Su equipo no ha revelado detalles financieros, pero el impacto comercial del Ferxxo Green es evidente en la demanda de artículos personalizados.