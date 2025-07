El venezolano Salomón Rondón deja Pachuca y llega al Real Oviedo con 35 años

José Salomón Rondón, goleador venezolano de 35 años, cerró su ciclo con Pachuca de México tras un año extraordinario para sumarse al Real Oviedo de España, que vuelve a La Liga en la temporada 2025-2026. La operación se concreta gracias al Grupo Pachuca, que administra a ambos clubes y busca aportar jerarquía y experiencia al nuevo proyecto ovetense.

Un adiós sin despedida y un nuevo desafío

“Nunca es fácil despedirse y por eso no pienso decirles adiós. No voy a cerrar la puerta”, escribió Rondón en sus redes sociales, dejando claro que su salida de Pachuca no es un cierre definitivo. Su último partido con los Tuzos fue en el Mundial de Clubes 2025.

Aunque Venezuela lo vio nacer y formar su carácter, fue en España donde Rondón dio su primer gran salto internacional. En 2008 llegó a la UD Las Palmas, y en 2010 el Málaga CF lo fichó por 3,5 millones de euros. Con los andaluces anotó 13 goles en La Liga, convirtiéndose en el venezolano más goleador en una temporada hasta ese momento.

Quince años después, el delantero regresa a territorio español, esta vez para ponerse la camiseta del Real Oviedo, bajo el mando del técnico serbio-español Veljko Paunovic. Aunque aún no se confirma si se trata de una cesión o traspaso definitivo, su arribo genera expectativas.

Historia de Salomón Rondón

Es el capitán y máximo goleador histórico de la Vinotinto con 43 goles. Con 1,89 metros de altura, su potencia física y juego aéreo han sido su sello en clubes de alto nivel como el Zenit de Rusia, River Plate de Argentina, y varios equipos de la Premier League inglesa como el Newcastle y el Everton. Su dorsal favorito, el 23, lo lleva por inspiración directa de Michael Jordan.

Este traspaso se enmarca en la estrategia del Grupo Pachuca, que busca consolidar talento latinoamericano dentro de su red de equipos. Con Rondón en Oviedo y Cádiz en Pachuca, el grupo apuesta a la continuidad y experiencia sin romper el esquema.

El relevo en Pachuca

Para reemplazar al ídolo venezolano, el Pachuca ya fichó a Jhonder Cádiz, también venezolano, procedente del Club León. Cádiz, de 29 años, registró 13 goles en 36 partidos la temporada pasada y llega con la presión de cubrir la sombra de Rondón, tanto en la liga como en competencias internacionales.

Salomón Rondón suma ya más de 200 goles como profesional y títulos en tres continentes. Su paso por el Pachuca lo reafirmó como un delantero vigente, y ahora, a los 35 años, buscará guiar al Real Oviedo en su regreso a la élite del fútbol español.