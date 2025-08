El Vancouver Whitecaps ficha al alemán Thomas Müller para lo que resta de 2025 y opción a renovar

El Vancouver Whitecaps FC anunció este miércoles 6 de agosto el fichaje del mediapunta alemán Thomas Müller, triunfante exjugador del Bayern de Múnich y descrito por su nuevo club como “uno de los jugadores más laureados de todos los tiempos”.

Así lo indicó el Vancouver Whitecaps en su página web tras contratar al futbolista germano “para lo que resta de la temporada 2025″, incluyendo “una opción de Jugador Franquicia para 2026”. Además, “ocupará una plaza en la plantilla internacional y cubrirá una de las vacantes abiertas debido a la lista de lesionados de fin de temporada”.

La misma nota de prensa señaló que Müller “se incorporará oficialmente a la plantilla del club a la espera de recibir su Certificado de Transferencia Internacional (CTI), visado y permiso de trabajo”.

Luego el Whitecaps FC explicó haber adquirido al FC Cincinnati la Prioridad de Descubrimiento (Discovery Priority) sobre Müller a cambio de $200.000 por asignación general correspondiente a 2025. Sumado a $100.000 por asignación general correspondiente a 2026 y otros $100.000 bajo condiciones correspondiente a 2026.

“Tengo muchas ganas de venir a Vancouver para ayudar a este equipo a ganar un campeonato”, comentó el propio Müller a los medios del Whitecaps FC. “He oído hablar muy bien de la ciudad, pero ante todo, vengo a ganar. He tenido conversaciones muy interesantes con Axel Schuster y Jesper Sorensen, y ahora estoy deseando jugar frente a la afición y ver a todos los aficionados acudir al BC Place mientras nos dirigimos hacia los ‘playoffs'”, añadió.

