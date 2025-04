El truco de Álex Vizuete que engañó a todos y lanzó su nuevo tema

Álex Vizuete es un genio del drama, y no solo en la pantalla. Este fin de semana, el 6 de abril, el actor de 32 años subió una historia a Instagram diciendo que se retiraba de las redes por una “MAREA de odio y malos comentarios”. Sus seguidores se volvieron locos: algunos lloraron, otros aplaudieron. Pero hoy, 8 de abril, nos dio la sorpresa: un reel (video corto de Instagram) con un pedacito de Marea, su nuevo tema musical que sale este jueves 11 de abril. ¡Todo era una jugada para ponernos a hablar!

El adelanto tiene un ritmo que engancha desde el primer segundo, y esa vibra única que Álex le pone a todo. “Se viene algo grande, lo siento”, escribió un fan. El título, Marea, no es coincidencia: en su “despedida” destacó la palabra en mayúsculas dos veces, dejando claro que esto era puro marketing. Y vaya que funcionó.

No es la primera vez que Álex lidia con críticas. En MasterChef Celebrity 2, donde llegó a la final, le cayeron duro con comentarios como “sáquenlo, no cocina nada”. Pero también brilló, llevándose los ‘cachetitos’ del juez Jorge Rausch por platos que dejaron a más de uno con la boca abierta. Ahora, con Marea, parece listo para convertir el hate (odio) en un hit (éxito).

El retiro que nos tuvo en jaque

El “adiós” de Álex fue un misterio total. Anunció su retiro el sábado, pero sus cuentas nunca se apagaron. “Esto es promoción, no me engañan”, comentó un seguidor el domingo. Y hoy, con el reel, quedó claro: era un truco para tenernos pendientes. Aunque trabaja con marcas y promociona El fantasma de mi ex, Álex prefirió guardar silencio.

Este guayaquileño lleva años en el juego. Desde 2017, cuando debutó como Brayan Pincay en Cuatro cuartos de TC, ha conquistado pantallas y escenarios. Ha compartido créditos con Víctor Aráuz, David Reinoso y Catrina Tala en teatro y tele. Ahora, este giro musical es un paso más en su carrera, y sus fans ya están contando las horas.

Álex Vizuete: Un talento hecho en Sauces

¿Quién es Álex Vizuete? Nació en Long Island, Estados Unidos, pero creció en Sauces, Guayaquil. “Soy ecuatoriano de pura cepa”, dice siempre. Padre de un pequeño de 8 años y esperando una bebé con su pareja actual, Álex sabe balancear vida y fama. Su paso por MasterChef lo puso en el ojo público, pero su humor y carisma lo mantienen ahí.

Comparado con otros “retiros” falsos, como el de Karol G que desató rumores de embarazo, lo de Álex es más sutil, más divertido. Nos trae vibras de cuando artistas como Maluma “desaparecen” para volver con algo nuevo. El 11 de abril sabremos si Marea cumple lo que este adelanto promete.

Redes en modo espera

El reel de hoy ya tiene a las redes sociales revolucionando. “Ese pedazo de Marea me tiene ansioso”, dice un comentario con cientos de likes. Otros bromean: “Álex, no nos rompas el corazón otra vez”. Él, sin decir mucho, dejó el adelanto dando vueltas, y sus fans ya están listos para el gran día.

Con este adelanto, Álex Vizuete nos tiene comiendo de su mano. El retiro fue un gancho perfecto, y Marea, que llega el 11 de abril, promete ser una ola imparable. Si este pedacito te dejó tarareando, prepárate para el jueves. Corre a Instagram, dale play al reel y súbete a la marea de Álex. ¡Esto va a pegar fuerte!