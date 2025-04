El secreto de Úrsula Strenge para sonreír en su peor momento

Úrsula Strenge, la exconcejal y presentadora de TV, emocionó a todos con una publicación en Instagram que muestra su lado más humano. Ella ha compartido su historia como mamá enfrentando un reto enorme, y así desahogarse y conectar con sus seguidores en medio de un momento duro, con su hija aún hospitalizada y un pronóstico reservado.

Úrsula Strenge siempre ha sido un rostro conocido en la televisión ecuatoriana, pero esta vez no está frente a las cámaras por un nuevo programa o un chisme jugoso. No, esta vez la cosa es personal. Desde hace cuatro meses, su vida dio un vuelco cuando su hija mayor, Camila, terminó en el hospital. Y aunque no ha dado detalles médicos específicos, sí ha abierto su alma como nunca antes. En un post de Instagram que ya tiene a todos hablando, la presentadora confesó cómo ha manejado estos días llenos de incertidumbre.

«Abrazar la incertidumbre, avanzar a pesar de los miedos y sonreírle a la vida en momentos adversos, son mis grandes aprendizajes y superpoderes de hoy”, escribió Úrsula. Pero no todo es color de rosa, y ella lo sabe. También lanzó una pregunta que nos puso a todos a pensar: “¿Cómo sonreír cuando la vida se nos cae a pedazos?”. Esa honestidad es lo que tiene a sus seguidores pegados a sus palabras.

Y no está sola en esto. La fe, dice ella, ha sido su salvavidas. “Mi mejor receta es entregarle mis problemas a Dios, repitiendo constantemente: ‘Señor, me entrego a ti, me abandono a ti, ocúpate tú de todo’”, compartió. Un mensaje simple, pero potente, que ha resonado con miles.

Una ola de apoyo que no para

La publicación no solo fue un desahogo, sino una invitación. Úrsula pidió a sus seguidores que le contaran sus propias “recetas” para mantenerse fuertes. Y vaya que le respondieron. En cuestión de horas, su bandeja se llenó de mensajes llenos de cariño y consejos. Uno de los más destacados vino de su pareja, Isaac Delgado, el presentador y violinista que ha estado a su lado en este torbellino. “Orar, confiar y aceptar su voluntad”, escribió él. Úrsula no dudó en contestarle: “Esa es la fórmula perfecta, tú lo sabes bien. Gracias por haberme acompañado en estos momentos tan difíciles para mí”.

Pero no fue el único. La cantante Pamela Cortés, conocida por su talento y su lucha contra la trombosis venosa profunda, también se sumó. “Con lo que tengo, hago algo ese día. Como estoy, agradezco por lo poco que tengo, que en realidad es mucho”, dijo. Úrsula, conmovida, le respondió: “Gracias, mi Pame querida, por inspirarnos no solo con tu voz sino con tu valentía”. Este intercambio tiene a todos en las redes diciendo “aww”.

Úrsula, de la tormenta a la pantalla chica

En medio de este desafío, Úrsula no se queda quieta. Este 20 de abril de 2025, vuelve a la televisión con la cuarta temporada de Salud 360 en Teleamazonas. Junto a Patricia Terán, promete traer temas de salud y bienestar que conecten con el público. Antes, este espacio lo compartía Mariela Viteri, quien ahora brilla en Los hackers del espectáculo de Ecuavisa. Para Úrsula, este regreso es más que un trabajo; es una forma de transformar su dolor en algo positivo. “Es un honor volver a un espacio que ayuda a la gente”, dijo en un post del canal.

Este no es el primer reto que enfrenta. Recordemos que en 2014, Úrsula perdió a su esposo, Iván Nogales, por un paro cardiorrespiratorio. Desde entonces, ha hablado de cómo aprendió a levantarse y seguir adelante, una fuerza que ahora usa con Camila. Comparado con aquel momento, este capítulo es diferente, pero igual de intenso. Y aunque la recuperación de su hija será lenta, como ella misma dijo en enero, “el amor de sus seres queridos y su gran voluntad” son la clave.

¿Qué dice la gente?

El post de Úrsula no pasó desapercibido. Los comentarios van desde “Fuerza, Úrsula, eres un ejemplo” hasta “Qué lindo ver cómo la fe la sostiene”. Sus seguidores no solo aplauden su valentía, sino que se ven reflejados en su historia. Es más, algunos ya piden que comparta más sobre este viaje, porque, como dijo un fan, “nos enseña a no rendirnos”.

Y es que Úrsula tiene ese don: conectar. Ya sea en la tele, en la política (recordemos que fue candidata al Parlamento Andino en las últimas elecciones) o en redes, siempre encuentra la forma de llegar al corazón. Este momento, aunque duro, la está mostrando más humana que nunca.

Lo de Úrsula no es solo farándula; es vida real. Su historia nos recuerda que hasta las figuras más conocidas enfrentan tormentas. Y aunque Camila sigue en el hospital, la presentadora no se rinde. Con fe, amor y el apoyo de miles, sigue adelante, paso a paso. Así que, si buscas inspiración para enfrentar tus propios días grises, échale un ojo a su Instagram. Te aseguramos que no te vas a arrepentir.