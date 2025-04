El rostro de la fe: Byron Zhunaula revive la Pasión de Cristo este Viernes Santo

Byron Zhunaula, el hombre que representa a Jesús en el viacrucis de Santo Domingo.

Este Viernes Santo 18 de abril, miles de fieles participarán en uno de los actos religiosos más emblemáticos de Santo Domingo: el Viacrucis Jubilar, una caminata de fe que recorre las principales calles de la ciudad hasta llegar al cerro Bombolí.

Entre los participantes destaca un rostro familiar: Byron Cesar Zhunaula Vega, de 32 años, quien vuelve a representar a Jesús en esta simbólica caminata.

Viacrucis: Una devoción que se expresa con el cuerpo y el alma

Byron carga la cruz desde la Iglesia Ascensión del Señor hasta el Santuario del Bombolí, en una ruta que dura entre 4 y 5 horas. Esta no es la primera vez que interpreta este papel; lo ha hecho durante varios años, salvo el anterior, cuando por motivos personales no pudo participar en el viacrucis de Santo Domingo.

“Para mí esto representa una entrega de amor y sacrificio”, afirma Byron sobre representar a Jesús en el viacrucis de Santo Domingo, con la serenidad de quien entiende el profundo significado espiritual del viacrucis. Asegura que su motivación principal es agradecer a Dios por todo, y considera que “es algo que todo ser humano debería sentir con su cuerpo para entender el amor de Jesús”.

Cambios físicos y preparación espiritual

Para representar a Jesús, Byron se ha preparado no solo espiritualmente, sino también físicamente. Desde que asumió el papel por primera vez, dejó crecer su cabello y su barba, y ha hecho ajustes en su peso para asemejarse más a la imagen tradicional.

“La barba me tomó dos meses dejarla crecer, y el cabello no me lo he cortado desde que inicié”, cuenta. Además, forma parte de un grupo de 30 personas que acompañan la peregrinación, todos comprometidos con mantener vivo este acto de fe.

El Viacrucis de Santo Domingo: un recorrido de fe y esperanza

El recorrido inicia a las 8:30 de la mañana en la Iglesia Ascensión del Señor. La ruta seguirá por la calle Padre Dominicos, avenida 29 de Mayo, avenida Chone y Abraham Calazacón, hasta llegar a la calle Venezuela. La caminata finaliza en el cerro Bombolí, uno de los puntos más altos de la ciudad.

Se estima que más de 3.500 católicos se unirán al evento. Algunos, como Teresa Vargas, lo hacen con devoción cada año. “Mi familia camina descalza como acto de penitencia. Es nuestra forma de agradecer a Dios”, dice.

Seguridad garantizada para los participantes del viacrucis de Santo Domingo

La Intendencia ha aprobado oficialmente el evento, y contará con el apoyo de la Cruz Roja y organismos de socorro, quienes estarán desplegados a lo largo del trayecto para asistir a los peregrinos.

La jornada no solo representa un acto religioso, sino también una oportunidad para que la comunidad se una en oración, sacrificio y reflexión durante la Semana Santa.