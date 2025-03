Compártelo con tus amigos:

¡El cuento no es tan feliz! A días del estreno de Blancanieves, Gal Gadot y Rachel Zegler protagonizan roces que tienen al set en llamas.

Gal Gadot y Rachel Zegler, estrellas del remake en acción real de Blancanieves, chocan a días del estreno este jueves 21 de marzo de 2025, en cines de todo el mundo, por diferencias personales y políticas que han puesto el rodaje en Los Ángeles patas arriba, según fuentes cercanas.

El esperado live-action de Blancanieves de Disney llega con más que magia y canciones. A pocos días de su debut, el ambiente entre Gal Gadot, de 39 años y Rachel Zegler, de 23, está que corta el aire. Según People, las actrices no han conectado ni un poquito. “Rachel no tiene nada en común con Gal”, soltó una fuente, y no es solo cuestión de gustos: sus posturas políticas son el verdadero campo de batalla.

Gadot, nacida en Israel y exsoldado, ha defendido fuerte la liberación de rehenes tomados por Hamas. Zegler, en cambio, ha usado sus redes para apoyar a Palestina. “Sus puntos de vista políticos son distintos, lo que aumenta la tensión”, reveló el informante. En X, un fan comentó: “Gal y Rachel en el set deben ser puro fuego, pero no del bueno”.

Diferencias que pesan en Blancanieves

No solo es política. Hay una brecha generacional entre las actrices . Gadot, mamá de cuatro, y Zegler, joven promesa, no han encontrado terreno común. “Gal está molesta con todo el drama”, dijo otra fuente a People. “No tuvo problemas con Rachel en el rodaje, pero no son amigas. Solo hicieron su trabajo”. Ni sus equipos han dicho palabra al respecto.

El rollo también toca la peli. Zegler soltó hace meses que su Blancanieves “no espera ser rescatada por un príncipe”, un giro que no todos han aplaudido. Gadot, como la Reina Malvada, se ha mantenido más callada sobre su visión. Comparado con otros remakes como La Sirenita, este viene con polémica extra antes de que canten los pájaros.

A pesar del choque, el estreno está a la vuelta de la esquina. Las diferencias no han parado la producción, pero el ruido afuera del set sigue creciendo. ¿Se notará en la química de la peli? Los fans ya están listos para juzgar este 21 de marzo. Por ahora, Blancanieves, más que un cuento es un choque de titanas.