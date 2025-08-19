COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Servicios

El Registro Civil abrirá una nueva jornada para emisión de pasaportes este sábado 23 de agosto

El Registro Civil habilitará 25 agencias en 22 provincias este sábado 23 de agosto para facilitar la emisión de pasaportes durante una nueva jornada extraordinaria.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
20250819_094903

Jaime Ugalde

Redacción ED.

Jaime Ugalde

Redacción ED.

Periodista por vocación y profesión. Treinta y cinco años teniendo el privilegio de hacer cobertu... Ver más

[email protected]

El Registro Civil del Ecuador anunció una nueva jornada extraordinaria. Será la número 13 de emisión de pasaportes, que se realizará este sábado 23 de agosto de 2025, entre las 08h00 y 14h00, en 25 agencias de 22 provincias.

El objetivo es atender a más ciudadanos que requieren el documento de viaje y no pueden realizar el trámite en días laborables.

Modalidad diferenciada de atención para pasaportes

En Quito, Guayaquil y Cuenca, únicamente las agencias de Iñaquito, Gobierno Zonal y San Blas recibirán a usuarios con turno agendado a través de la Agencia Virtual y pago realizado hasta el viernes 22 de agosto. En las otras 22 agencias habilitadas, los ciudadanos podrán acercarse sin turno previo, siempre que cuenten con los requisitos y el comprobante de pago correspondiente.

Los grupos prioritarios —niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas— tampoco requieren turno. Su atención será directa, presentando únicamente los documentos exigidos.

Requisitos y costos para los pasaportes

Para obtener el pasaporte se debe presentar la cédula vigente y el comprobante de pago impreso. En caso de renovación, se debe entregar el pasaporte anterior. Si hubo pérdida o robo, el ciudadano debe adjuntar el formulario de documentos extraviados disponible en el sitio web del Consejo de la Judicatura.

En el caso de menores de edad, es obligatoria la presencia de ambos padres. Si solo uno puede asistir, se exige un poder notariado, especial y específico. Cuando uno de los progenitores se encuentra en el extranjero, se requiere un poder consular.

El costo del pasaporte es de USD 90,00 para adultos y menores. Para personas de la tercera edad el valor se reduce a USD 45,00, mientras que quienes tengan discapacidad igual o superior al 30% acceden al servicio de manera gratuita.

Balance y declaraciones oficiales

El pasaporte será entregado en un plazo de hasta ocho días laborables en la misma agencia de atención. En lo que va de 2025, el Registro Civil ha realizado 12 jornadas extraordinarias, beneficiando a más de 166.000 ciudadanos. Solo en las dos últimas fechas, cerca de 5.800 personas accedieron a su documento de viaje.

El director general de la institución, Ottón Rivadeneira, destacó: “En el Nuevo Ecuador, estamos comprometidos con ofrecer un servicio eficiente, óptimo y amable para todos, ajustándonos a los tiempos de la ciudadanía”.

 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuador enfrenta un alarmante aumento de muertes de peatones en las vías

El Registro Civil abrirá una nueva jornada para emisión de pasaportes este sábado 23 de agosto

Richard Carapaz no correrá la Vuelta a España 2025 por problemas de salud

Servidores públicos de alto nivel en Ecuador deben actualizar su declaración patrimonial hasta el 31 de agosto del 2025

El Ejército de Ecuador despliega 1.750 soldados en nueve provincias del país para combatir el crimen organizado

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuador enfrenta un alarmante aumento de muertes de peatones en las vías

El Registro Civil abrirá una nueva jornada para emisión de pasaportes este sábado 23 de agosto

Richard Carapaz no correrá la Vuelta a España 2025 por problemas de salud

Servidores públicos de alto nivel en Ecuador deben actualizar su declaración patrimonial hasta el 31 de agosto del 2025

El Ejército de Ecuador despliega 1.750 soldados en nueve provincias del país para combatir el crimen organizado

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuador enfrenta un alarmante aumento de muertes de peatones en las vías

Richard Carapaz no correrá la Vuelta a España 2025 por problemas de salud

Servidores públicos de alto nivel en Ecuador deben actualizar su declaración patrimonial hasta el 31 de agosto del 2025

El Ejército de Ecuador despliega 1.750 soldados en nueve provincias del país para combatir el crimen organizado

Sector textil ecuatoriano crece un 9,7% en 2025 pese a desafíos de competencia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO