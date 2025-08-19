El Registro Civil abrirá una nueva jornada para emisión de pasaportes este sábado 23 de agosto

El Registro Civil del Ecuador anunció una nueva jornada extraordinaria. Será la número 13 de emisión de pasaportes, que se realizará este sábado 23 de agosto de 2025, entre las 08h00 y 14h00, en 25 agencias de 22 provincias.

El objetivo es atender a más ciudadanos que requieren el documento de viaje y no pueden realizar el trámite en días laborables.

Modalidad diferenciada de atención para pasaportes

En Quito, Guayaquil y Cuenca, únicamente las agencias de Iñaquito, Gobierno Zonal y San Blas recibirán a usuarios con turno agendado a través de la Agencia Virtual y pago realizado hasta el viernes 22 de agosto. En las otras 22 agencias habilitadas, los ciudadanos podrán acercarse sin turno previo, siempre que cuenten con los requisitos y el comprobante de pago correspondiente.

Los grupos prioritarios —niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas— tampoco requieren turno. Su atención será directa, presentando únicamente los documentos exigidos.

Requisitos y costos para los pasaportes

Para obtener el pasaporte se debe presentar la cédula vigente y el comprobante de pago impreso. En caso de renovación, se debe entregar el pasaporte anterior. Si hubo pérdida o robo, el ciudadano debe adjuntar el formulario de documentos extraviados disponible en el sitio web del Consejo de la Judicatura.

En el caso de menores de edad, es obligatoria la presencia de ambos padres. Si solo uno puede asistir, se exige un poder notariado, especial y específico. Cuando uno de los progenitores se encuentra en el extranjero, se requiere un poder consular.

El costo del pasaporte es de USD 90,00 para adultos y menores. Para personas de la tercera edad el valor se reduce a USD 45,00, mientras que quienes tengan discapacidad igual o superior al 30% acceden al servicio de manera gratuita.

Balance y declaraciones oficiales

El pasaporte será entregado en un plazo de hasta ocho días laborables en la misma agencia de atención. En lo que va de 2025, el Registro Civil ha realizado 12 jornadas extraordinarias, beneficiando a más de 166.000 ciudadanos. Solo en las dos últimas fechas, cerca de 5.800 personas accedieron a su documento de viaje.

El director general de la institución, Ottón Rivadeneira, destacó: “En el Nuevo Ecuador, estamos comprometidos con ofrecer un servicio eficiente, óptimo y amable para todos, ajustándonos a los tiempos de la ciudadanía”.