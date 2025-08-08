El Real Madrid opta por los colores azul y blanco para su tercera equipación de la temporada 2025/26

El Real Madrid y ‘adidas’ presentaron este viernes 8 de agosto la tercera equipación del club madridista para la temporada 2025-2026. La indumentaria cuenta con predominancia de los colores azul y blanco y con un diseño inspirado también en el Santiago Bernabéu y sus asientos.

Así, según indicó la marca deportiva en nota de prensa, el diseño de la camiseta, en un vibrante azul ‘Bluebird’, “se inspira en los icónicos asientos del Bernabéu y combina el legado del Real Madrid con un estilo contemporáneo, pensado para que tanto jugadores como aficionados lleven consigo la energía del estadio allá donde vayan”.

Real Madrid y una elegante vestimenta

Además, por primera vez, las tres bandas blancas de ‘adidas’ en las mangas presentan un acabado dentado, “inspirado en las líneas características del ADN de la marca, aportando un toque clásico y distintivo” a la camiseta del Real Madrid. En la parte superior de la espalda, justo bajo el cuello, se incorpora un detalle en amarillo con las siglas ‘RMCF’, que remata el diseño “con un guiño exclusivo al club”, mientras que la firma también incorpora su emblemático logotipo ‘Trefoil’.

Diseñada para el máximo rendimiento, la camiseta incorpora la última tecnología de la marca deportiva alemana ‘adidas’ “para ofrecer a los jugadores la confianza necesaria en los momentos de mayor exigencia”. De este modo, la versión de competición está confeccionada con materiales avanzados que favorecen la ventilación y ayudan a mantener la frescura durante el juego. La versión para aficionados incluye tejidos absorbentes que eliminan el sudor y mantienen el cuerpo seco.

Preparación para lo que se viene

El Real Madrid de la mano de Xabi Alonso se prepara para lo que será esta nueva temporada de LaLiga española. El club, tras un paso con más dudas que certezas en el Mundial de Clubes 2025 trabaja en el engranaje de sus nuevos refuerzos. El inicio de los ‘blancos’ en este torneo será ante el Osasuna. El compromiso será el martes 19 de agosto en el Santiago Bernabéu.