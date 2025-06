El Rangers evalúa opciones para José Cifuentes tras su préstamo en Grecia

José Cifuentes, centrocampista ecuatoriano, volverá al Rangers FC este junio de 2025 tras su préstamo en el Aris Salónica de Grecia. Aunque disputó 31 partidos y fue clave para clasificar al equipo a Europa, el club griego no ejerció la opción de compra antes del plazo límite, dejando al jugador en un nuevo punto de inflexión en su carrera.

Va a Escocia pero con futuro incierto

Si no cambia nada, Cifuentes deberá presentarse en la pretemporada del Rangers FC, donde aún tiene contrato vigente hasta 2027. Pero las puertas podrían estar cerrándose. Su paso por Escocia en 2023 no fue el mejor y nunca fue indiscutible para el técnico. El club atraviesa un proceso de reestructuración profunda tras una temporada sin títulos, y los informes locales afirman que el ecuatoriano “ya jugó su último balón”. Entre los hinchas, hay voces que respaldan su regreso, pero también quienes consideran que no debe volver.

Hay interés, pero no hay dinero

Aris Salónica fue su casa durante una temporada que empezó con altibajos y terminó con cierto brillo. A pesar de un inicio cuestionado —sancionado por llegar tarde a entrenamientos—, su nivel mejoró, logrando la clasificación europea y aportando solidez en el mediocampo.

Sin embargo, la opción de compra de £3 millones (USD 3.8 millones) venció a finales de mayo. El club, según fuentes griegas, consideró ese precio como “inaccesible” dentro de su presupuesto. Aunque hay interés en mantenerlo, las negociaciones con Rangers por un precio reducido no han avanzado.

Las tres opciones para José Cifuentes

Las cartas están sobre la mesa. Y todas las rutas de José Cifuentes tienen condiciones complejas.

Volver al Rangers es la opción predeterminada. Pero Cifuentes debe estar en los planes estratégicos del técnico, y eso aún no está del todo claro.

El préstamo a otro club es la segunda alternativa. Una nueva cesión a una liga competitiva —como el EFL Championship inglés o alguna liga de Europa del Este— es una alternativa realista. El objetivo sería aumentar su valor de mercado, recuperar minutos y visibilidad. Esta fue la estrategia tras su paso por Cruzeiro en Brasil, aunque allí no logró destacarse.

La tercera opción es la del traspaso definitivo. Rangers estaría abierto a venderlo, incluso por una cifra inferior a los £4.2 millones (USD 5.3 millones) estimados inicialmente. El perfil internacional de Cifuentes —con Mundial, Copa América y experiencia en cuatro ligas— podría atraer a clubes de Portugal, Países Bajos o incluso un retorno a la MLS, donde brilló con LAFC.

José Cifuentes con talento, pero irregular

José Cifuentes no es un improvisado. Nacido en Esmeraldas, Ecuador, se forjó en Universidad Católica, destacó con América de Quito, y dio el salto internacional en 2020 al LAFC, donde ganó la MLS Cup y el Supporters’ Shield.

Con la selección ecuatoriana, fue campeón del Sudamericano Sub-20 en 2019 y disputó el Mundial de Qatar 2022. Su perfil técnico —90% en precisión de pases, 481 balones recuperados — lo convierten en un jugador polivalente, físico y tácticamente adaptable.

Su capacidad defensiva, visión de juego, disparo de media distancia y precisión en pases lo hacen un futbolista moderno y muy útil. Pero el mercado no perdona los altibajos. Y los clubes europeos evalúan tanto el talento como la constancia. Algo que en las últimas dos temporadas, no logró, salvo en la recta final de su paso por el Aris.

Otra opción para La Tri

José Cifuentes, es uno de los mediocampistas destacados de la selección de Ecuador. En esa zona La Tri cuenta con Moisés Caicedo, Alan Franco, Jhegson Sebastián Méndez, Carlos Grueso, Pedro Vite y otros futbolistas con muchas alternativas polivalentes.

El reloj avanza. Y su carrera, como el balón en sus pies, busca un nuevo destino con dirección clara y terreno firme.