El próximo mes se prevé colocar la primera piedra para el centro comercial más grande de Manabí

El diseño que tendrá el centro comercial más grande de Manabí, fue revelado por el consorcio Portoshops, que construirá el moderno mall. El consorcio lo conforman Condado Shopping y La Favorita.

La edificación tendrá más de 120 mil metros cuadrados en los terrenos del exaeropuerto Reales Tamarindos, dentro del parque de negocios Villanueva. Se construirá sobre la avenida Manabí, desde la calle VT2 hasta la VT1, con un diseño arquitectónico curvo.

El alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, informó que en conversaciones con Marcel Scholem (gerente del C.C. El Condado), habían acordado colocar la primera piedra el día de su cumpleaños (06 de agosto), pero no se logró. “Me dijo que están ajustando algunos detalles y el regalo que me iban a dar (por cumpleaños), era publicar el render (diseño)”, señaló.

La imagen del diseño que tendrá el centro comercial, empezó a circular en redes sociales la tarde de este miércoles. Se observa que se construirá una pileta en la intersección de la avenida Manabí y la calle VT2. “Va a ser una réplica de uno de los mall de Quito. Será algo maravilloso como se ve en el render”, señaló Pincay.

En un mes se colocaría la primera piedra

El alcalde anunció que el nuevo compromiso, es que en septiembre se colocará la primera piedra que dará inicio a la construcción del centro comercial. “Esperamos que se dé. Lo más importante es que hay una comunicación con el inversionista y como alcalde estamos siempre pendiente”, señaló.

Recalcó que en junio pasado, el Municipio de Portoviejo entregó los permisos de construcción a Portoshops, quien canceló 358.464,81 dólares. El centro comercial será de dos pisos altos y se contempla entre uno y dos subsuelos.

El centro comercial dinamizará la economía

La inversión que se realizará en el moderno centro comercial bordeará los 100 millones de dólares. Durante su proceso de construcción se proyectan unas 3 mil plazas de trabajo de manera directa e indirecta.

El alcalde dijo que es la obra emblemática que necesita Portoviejo para su desarrollo económico, por las fuentes de empleo que se generarán. En la entrega de los permisos, se informó que uno de los compromisos con Portoshops, es que el 95% de la mano de obra sea de Portoviejo. Además, que los materiales de construcción también se compren en Portoviejo, con excepción del acero y accesorios, que han pedido los inversionistas traer de otra ciudad.

Esta obra genera expectativa en Portoviejo. Felipe Cedeño, maestro constructor, dijo que espera obtener una fuente de trabajo en el proceso constructivo, pues en la actualidad la situación económica no es buena y hay semanas que no tiene trabajo.

Para los jóvenes, también ven en esta inversión una gran oportunidad. Lenín Pincay, está por graduarse como ingeniero comercial y aspira tener la oportunidad de laborar en el centro comercial, una vez que empiece a funcionar.