Hace 2 meses
Deportes
Fórmula 1

Portugal anuncia su candidatura para el regreso de la Fórmula 1 a Portimão en el año 2027

Portugal albergó grandes premios en 2020 y 2021 durante la pandemia de COVID-19. Ambos eventos, ganados por Lewis Hamilton.
El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, anunció que el país está listo para formalizar el regreso de la Fórmula 1.
El Autódromo Internacional del Algarve en Portimão acogerá al Gran Premio de Portugal.
El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, anunció que el país está listo para formalizar el regreso de la Fórmula 1.
El Autódromo Internacional del Algarve en Portimão acogerá al Gran Premio de Portugal.

José Moreira

Redacción ED.

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, anunció que el país está listo para formalizar el regreso de la Fórmula 1. Lo hará con el Autódromo Internacional del Algarve en Portimão para la temporada 2027. La declaración, realizada durante la Festa do Pontal en Quarteira, busca posicionar a Portugal en el calendario de la máxima categoría del automovilismo. La última aparición en la competencia fue en el 2021.

Montenegro destacó que el gobierno tiene “todo listo” para concretar la candidatura. Esto, apoyándose en la experiencia del circuito, que albergó Grandes Premios en 2020 y 2021 durante la pandemia de COVID-19. Ambos eventos, ganados por Lewis Hamilton, dejaron una impresión positiva por el trazado técnico de 4.6 kilómetros y su atractivo entorno.

Portugal cerca de la Fórmula 1 nuevamente

La iniciativa forma parte de una estrategia para promover el Algarve como destino turístico y epicentro de eventos deportivos de élite, tras asegurar el MotoGP para 2025 y 2026.  El anuncio ha generado entusiasmo entre los líderes locales. Álvaro Bila, alcalde de Portimão, calificó la noticia como “excelente”, destacando el impacto económico del evento, que beneficia al sector hotelero y comercial.

Hélder Martins, presidente de la Asociación de Hoteles del Algarve, señaló que en ediciones pasadas la carrera atrajo un volumen récord de visitantes. Aquello consolidó al circuito como un referente internacional.  Sin embargo, la incorporación al calendario de Fórmula 1 enfrenta desafíos. Con 24 carreras por temporada, el límite actual para muchos equipos, Portugal competirá con países como Turquía y Sudáfrica por un lugar.

El circuito de Portimão está operativo desde 2008,

Una posible solución sería un sistema de rotación, similar al utilizado por circuitos como Spa-Francorchamps. Además, el costo estimado de 26 millones de dólares por Gran Premio representa una inversión significativa, aunque Montenegro aseguró que los retornos económicos y promocionales “valen la pena”.  El circuito de Portimão, operativo desde 2008, ha recibido elogios de pilotos como Charles Leclerc y Pierre Gasly.

No obstante, requiere mejoras en accesos y estacionamiento para cumplir con los estándares de la FIA. La confirmación oficial dependerá de negociaciones con los organizadores de la Fórmula 1.  El regreso de la Fórmula 1 a Portugal, que albergó Grandes Premios en Estoril entre 1984 y 1996, reforzaría la presencia ibérica en el automovilismo, junto a España. La región del Algarve se prepara para un potencial hito en 2027.

