El presidente Noboa viajará a cuatro países en agosto para fortalecer lazos comerciales y de seguridad

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, realizará dos viajes internacionales entre el 18 y el 30 de agosto de 2025, visitando Brasil, Uruguay, Argentina y Japón.

Estos viajes buscan fortalecer lazos comerciales, de seguridad e inversión, y se producen poco después de la marcha del Gobierno contra la Corte Constitucional. La información fue confirmada por la portavoz presidencial, Carolina Jaramillo, el 12 de agosto.

Noboa en Sudamérica: seguridad y comercio

La primera gira del presidente Daniel Noboa se extenderá del 18 al 21 de agosto. Su agenda incluye reuniones con líderes de Brasil, Uruguay y Argentina. En Brasil, se reunirá con el presidente Lula Da Silva y el presidente de la Cámara de Diputados. Los temas principales de discusión serán la seguridad y el comercio.

Este enfoque se repite en Uruguay, donde Noboa se reunirá con su homólogo, Yamandú Orsi, y participará en diversos eventos comerciales y foros. La visita a Argentina incluye una reunión con el presidente Javier Milei, así como encuentros con representantes de la Cámara de Diputados, empresarios y la comunidad estudiantil ecuatoriana.

Este último encuentro cobra relevancia en el contexto de la reciente denuncia de fraude en exámenes de convalidación por parte de estudiantes de medicina ecuatorianos en Argentina.

Inversión y tecnología en Japón

Tras su regreso de Sudamérica, el mandatario ecuatoriano tiene previsto un segundo viaje a Japón, del 24 al 30 de agosto. El objetivo central de esta visita es fomentar la inversión extranjera en Ecuador. Noboa se reunirá con el primer ministro Ishiba Shigeru.

La búsqueda de nuevas alianzas y la promoción de Ecuador como destino de inversión son los principales ejes de esta visita. Esta nueva agenda internacional se suma a un historial ya extenso de viajes del presidente Noboa.

Un récord de viajes en su primer periodo

El presidente Daniel Noboa ha mostrado un interés en la diplomacia internacional desde el inicio de su mandato de 18 meses. Ha establecido un récord de viajes al extranjero, con 20 traslados internacionales a 14 países. Estos viajes se han centrado en la búsqueda de alianzas estratégicas, la promoción de acuerdos comerciales y la búsqueda de respaldo internacional en temas como la seguridad.

La Cancillería de Ecuador había adelantado esta nueva gira presidencial, subrayando la importancia de la política exterior en la agenda del Gobierno.