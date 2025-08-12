COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Política

El presidente Noboa viajará a cuatro países en agosto para fortalecer lazos comerciales y de seguridad

El presidente Noboa viajará a Brasil, Uruguay, Argentina y Japón entre el 18 y el 30 de agosto para fortalecer lazos comerciales y de seguridad.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El presidente Noboa viajará a cuatro países en agosto para fortalecer lazos comerciales y de seguridad
La primera gira del presidente Daniel Noboa se extenderá del 18 al 21 de agosto.
El presidente Noboa viajará a cuatro países en agosto para fortalecer lazos comerciales y de seguridad
La primera gira del presidente Daniel Noboa se extenderá del 18 al 21 de agosto.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, realizará dos viajes internacionales entre el 18 y el 30 de agosto de 2025, visitando Brasil, Uruguay, Argentina y Japón.

Estos viajes buscan fortalecer lazos comerciales, de seguridad e inversión, y se producen poco después de la marcha del Gobierno contra la Corte Constitucional. La información fue confirmada por la portavoz presidencial, Carolina Jaramillo, el 12 de agosto.

Noboa en Sudamérica: seguridad y comercio

La primera gira del presidente Daniel Noboa se extenderá del 18 al 21 de agosto. Su agenda incluye reuniones con líderes de Brasil, Uruguay y Argentina. En Brasil, se reunirá con el presidente Lula Da Silva y el presidente de la Cámara de Diputados. Los temas principales de discusión serán la seguridad y el comercio.

Este enfoque se repite en Uruguay, donde Noboa se reunirá con su homólogo, Yamandú Orsi, y participará en diversos eventos comerciales y foros. La visita a Argentina incluye una reunión con el presidente Javier Milei, así como encuentros con representantes de la Cámara de Diputados, empresarios y la comunidad estudiantil ecuatoriana.

Este último encuentro cobra relevancia en el contexto de la reciente denuncia de fraude en exámenes de convalidación por parte de estudiantes de medicina ecuatorianos en Argentina.

Inversión y tecnología en Japón

Tras su regreso de Sudamérica, el mandatario ecuatoriano tiene previsto un segundo viaje a Japón, del 24 al 30 de agosto. El objetivo central de esta visita es fomentar la inversión extranjera en Ecuador. Noboa se reunirá con el primer ministro Ishiba Shigeru.

La búsqueda de nuevas alianzas y la promoción de Ecuador como destino de inversión son los principales ejes de esta visita. Esta nueva agenda internacional se suma a un historial ya extenso de viajes del presidente Noboa.

Un récord de viajes en su primer periodo

El presidente Daniel Noboa ha mostrado un interés en la diplomacia internacional desde el inicio de su mandato de 18 meses. Ha establecido un récord de viajes al extranjero, con 20 traslados internacionales a 14 países. Estos viajes se han centrado en la búsqueda de alianzas estratégicas, la promoción de acuerdos comerciales y la búsqueda de respaldo internacional en temas como la seguridad.

La Cancillería de Ecuador había adelantado esta nueva gira presidencial, subrayando la importancia de la política exterior en la agenda del Gobierno.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

Independiente del Valle supera 1-0 a Mushuc Runa en la Copa Sudamericana

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

Independiente del Valle supera 1-0 a Mushuc Runa en la Copa Sudamericana

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

Independiente del Valle supera 1-0 a Mushuc Runa en la Copa Sudamericana

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO