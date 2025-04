Donald Trump critica y cuestiona la estrategia de Volodímir Zelenski en la guerra con Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su descontento con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski. Afirmó que no es “un gran admirador” suyo y criticó su gestión para prevenir el conflicto armado con Rusia. Desde la Casa Blanca, Trump señaló que Zelenski no ha hecho “el mejor trabajo” frente a la guerra en Ucrania, aunque aclaró que no lo culpa directamente por el inicio del conflicto. Estas declaraciones se producen en un contexto de tensiones internacionales y debates sobre el apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania.

“Rusia es mucho más grande. Es una fuerza militar más grande. Y si eres inteligente, no te involucras y no te metes en guerras”, afirmó Trump. El mandatario calificó de “ingenuas” las solicitudes de Zelenski para adquirir más armas estadounidenses. Argumentó que iniciar un conflicto contra un adversario significativamente más poderoso, como Rusia, requiere una estrategia que garantice la victoria. “No empiezas una guerra contra alguien que es 20 veces más grande que tú y luego esperas que la gente te dé los misiles”, añadió Donald Trump en referencia a Volodímir Zelenski.

Trump también expresó su frustración general con el conflicto, manifestando que no está “contento con nadie involucrado” y lamentando que la guerra haya comenzado. Sus comentarios reflejan una postura crítica hacia la prolongación del conflicto en Ucrania. La guerra entre estos dos países comenzó en febrero de 2022 tras la invasión rusa, y hacia las políticas de apoyo militar occidental al gobierno de Kiev.

Contexto de las relación entre Donald Trum y Volodímir Zelenski

La guerra en Ucrania ha generado un intenso debate en Estados Unidos sobre el nivel de asistencia militar y económica que el país debe proporcionar a Kiev. Desde el inicio del conflicto, Washington ha enviado miles de millones de dólares en ayuda. También ha enviado armamento avanzado como misiles antitanques, sistemas de defensa aérea y vehículos blindados. Sin embargo, algunos sectores, incluido un ala del Partido Republicano liderada por Trump, han cuestionado la sostenibilidad de este apoyo. Ha argumentado que los recursos deberían destinarse a prioridades internas.

Zelenski, por su parte, ha defendido la necesidad de un respaldo continuo de Occidente para contrarrestar la ofensiva. A decir del Gobierno ucraniano, Rusia ha devastado ciudades ucranianas y causado miles de víctimas. En repetidas ocasiones, el líder ucraniano ha solicitado armamento más sofisticado, como sistemas de misiles de largo alcance. Esto para equilibrar la balanza militar frente a Rusia, una potencia con un arsenal significativamente mayor.

Las declaraciones de Trump contrastan con la postura de la administración anterior, que priorizó un apoyo incondicional a Ucrania. Durante su primer mandato (2017-2021), Trump enfrentó críticas por su manejo de las relaciones con Ucrania, especialmente tras un escándalo relacionado con una llamada telefónica. En ella Donald Trump presionó a Volodimir Zelenski para investigar a rivales políticos a cambio de ayuda militar. Este episodio llevó a un juicio político en su contra, aunque fue absuelto por el Senado.

Reacciones y posibles implicaciones

En el ámbito internacional, Rusia ha aprovechado este tipo de críticas para reforzar su narrativa de que el apoyo occidental a Ucrania es insostenible a largo plazo. Sin embargo, el Kremlin no ha emitido comentarios oficiales sobre las declaraciones de Trump hasta el momento.

En el Congreso de Estados Unidos, las opiniones están divididas. Algunos legisladores republicanos respaldan la postura de Trump. Los demócratas y republicanos moderados insisten en que el apoyo a Kiev es crucial para contener la influencia rusa en Europa y preservar la estabilidad global. Las críticas de Donald Trump a Volodímir Zelenski podrían influir en las negociaciones sobre futuros paquetes de ayuda militar a Ucrania. Especialmente si el presidente busca reducir el presupuesto destinado a este propósito. Sin embargo, cualquier cambio significativo en la política exterior estadounidense requeriría el respaldo del Congreso, donde el tema de Ucrania sigue siendo objeto de intenso debate.

Por ahora, el gobierno de Zelenski no ha respondido directamente a las declaraciones de Trump. En el pasado, el líder ucraniano ha evitado confrontaciones públicas con Washington, consciente de la importancia del apoyo estadounidense para la supervivencia de su país en el conflicto.