El Presidente Arce convoca a los vencedores de la primera vuelta en Bolivia para informarles de la situación del país

El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció que convocará reuniones con Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga, ganadores de la primera vuelta presidencial, para coordinar la transición.

Los finalistas recibirán información de crisis

Arce explicó que quiere informarles directamente sobre la situación económica del país y entregar detalles sobre la crisis del combustible, que provoca escasez y disturbios sociales.

“Queremos mostrarles la situación económica por la que estamos atravesando”, afirmó Arce, aludiendo a los altos precios y manifestaciones ocurridas en los últimos meses en Bolivia. El mandatario sostuvo que el objetivo es que “cualquiera que sea la opción ganadora vaya viendo este problema”, aunque aún no escucha propuestas concretas.

“Vamos a presentarles la información para que vean también, de manera democrática y abierta por parte del Gobierno nacional, todo lo que estamos atravesando”, añadió.

Los candidatos finalistas en Bolivia

Rodrigo Paz sorprendió en la primera ronda electoral celebrada el domingo, tras lograr más del 32,1 % de los votos, superando las expectativas iniciales. Jorge “Tuto” Quiroga alcanzó un 26,6 % de respaldo, y ambos disputarán la segunda vuelta prevista para el 19 de octubre, marcando un cambio político histórico.

Arce recordó que no participaba como candidato y aclaró que, como militante de izquierdas, no se siente representado por ninguna de las opciones en competencia.

“Nos vamos a abstener de votar”, anunció, enfatizando que el Gobierno tampoco respaldará a ningún candidato porque la decisión final recae únicamente en el pueblo boliviano.

La crisis espera al siguiente presidente

Bolivia enfrenta una crisis económica severa en 2025, con una inflación interanual de 24.86% en julio, la más alta en 40 años, erosionando gravemente el poder adquisitivo. El desempleo se mantiene bajo, en 1%, pero la informalidad laboral, que afecta al 80% de los trabajadores, limita la estabilidad económica.

La cotización oficial del dólar se fija en 6.96 bolivianos, pero en el mercado paralelo supera los 15 bolivianos, reflejando escasez de divisas. El riesgo país alcanzó 1,991 puntos básicos, el segundo más alto de Latinoamérica. La deuda pública externa es 25% del PIB, y el déficit fiscal proyectado es -9.2%

El futuro del Presidente de Bolivia y su salud

La segunda vuelta presidencial de Bolivia 2025 está programada para el 19 de octubre de 2025 . Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), están habilitados para votar 7`567,207 ciudadanos dentro del país y 369.308 ciudadanos en el extranjero, sumando un total de 7`936,515 votantes .

Sobre su futuro, Arce dijo que no planea salir del país después del 8 de noviembre, fecha de traspaso de mando presidencial en Bolivia.

“Aquí está mi familia, aquí están mis amigos, aquí está mi fuente de ingresos, que es la universidad”, señaló, descartando cualquier salida al exterior.

El presidente saliente confirmó que regresará a la docencia universitaria y adelantó que en octubre viajará a Brasil para someterse a su revisión médica anual. Arce fue diagnosticado en 2017 con cáncer de riñón y afirmó que esta visita médica corresponde a una evaluación programada, no a un asunto extraordinario. (Con datos de Europa Press)