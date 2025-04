El presidente de Argentina, Javier Milei, hizo una confesión inesperada: «Le pedí perdón al papa Francisco»

El presidente de Argentina, Javier Milei, reveló que pidió disculpas al papa Francisco durante su primer encuentro personal. El mandatario admitió haber cometido un error al criticar al pontífice en el pasado, reconociendo que no comprendía la magnitud del liderazgo de Francisco. «Le pedí perdón cuando lo vi por primera vez. Yo no tenía orden de magnitudes en lo que implicaba ser el líder de una comunidad», expresó en declaraciones a Radio Mitre.

Además, Javier Milei justificó sus críticas iniciales debido a su postura política anarcocapitalista, afirmando que figuras como el papa no encajaban en su visión del mundo. «Tengan en cuenta que yo filosóficamente soy anarco-capitalista. Esas figuras en mi cabeza no estaban, no existían», explicó el presidente. No obstante, el papa Francisco respondió con indulgencia, diciendo: «No te calentés, son errores de juventud».

Por cierto, antes de su elección como presidente, Milei había criticado duramente al papa en redes sociales, incluso calificándolo de «representante del maligno en la Tierra».

Estuvo en el funeral del papa Francisco y mantuvo encuentros clave

Posteriormente, Javier Milei asistió la mañana de este sábado 26 de abril al funeral del papa Francisco en la Plaza de San Pedro, en Roma, donde saludó al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y a su esposa, Brigitte. Asimismo, el dirigente argentino ocupó un lugar en primera fila debido a su condición de jefe de Estado del país natal de Jorge Bergoglio, el papa Francisco. La presencia de Milei en el Vaticano subraya la importancia de este encuentro y la reconciliación entre ambos líderes.

Reuniones y regreso a Argentina

Después del funeral del papa Francisco, Javier Milei compartió una comida con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en el Hotel Ambasciatori, lugar de alojamiento de la comitiva argentina. Milei aprovechó su estadía en Italia para fortalecer lazos diplomáticos. Finalmente, el presidente de Argentina partió del hotel rumbo al aeropuerto de Fiumicino para regresar a Buenos Aires. El viaje de Milei a Italia marcó un momento clave en su relación con el Papa Francisco.