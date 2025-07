Lewis Hamilton admite que tiene dificultades para adaptarse al nuevo coche de Ferrari

El piloto británico Lewis Hamilton, heptacampeón de Fórmula 1, enfrenta un debut complicado con Ferrari. Sus últimos resultados están por debajo de las expectativas en las primeras doce carreras de la temporada. Mientras su compañero, Charles Leclerc, ha logrado cuatro podios, el mejor resultado de Hamilton ha sido hasta el momento es la victoria en la carrera Sprint de China.

El piloto británico expresó su inconformidad con el rendimiento del monoplaza SF-25, destacando las dificultades de adaptación. Él aseveró que Leclerc lleva ventaja por su experiencia sobre ese monoplaza. Lewis Hamilton, en declaraciones a Sky Sports, reconoció que Leclerc, con años en Ferrari, ha contribuido al desarrollo del SF-25, lo que le permite un mejor manejo del coche. “Charles lleva aquí mucho tiempo, ha participado en la evolución y el desarrollo de este coche, y está muy acostumbrado a él”, afirmó.

Lewis Hamilton y su futuro con Ferrari

El británico señaló que el monoplaza actual presenta un “equilibrio difícil de manejar” y que no cumple con sus expectativas. Con McLaren dominando la temporada, Ferrari lucha por mantenerse competitivo, lo que ha intensificado las comparaciones. A mitad de la temporada, Lewis Hamilton se muestra decidido a revertir esta situación. “Sigue siendo difícil. No es cómodo. No es el equilibrio que quiero tener en el futuro”, aseguró,

El piloto Lewis Hamiltom subrayó su compromiso para mejorar el rendimiento de Ferrari. De cara a 2026, el piloto británico planea involucrarse activamente en el diseño del próximo monoplaza. Él busca un coche que se adapte mejor a su estilo de conducción y eleve la competitividad del equipo. El debut de Hamilton con Ferrari, uno de los movimientos más destacados de la Fórmula 1 en 2025, ha generado gran expectación entre los aficionados.

McLaren, ha consolidado su dominio esta temporada

Sin embargo, los resultados han reflejado los retos de adaptarse a un equipo nuevo tras más de una década con Mercedes. Ferrari, que históricamente ha enfrentado altibajos en su rendimiento, busca recuperar terreno. Busca hacerlo principalmente frente a escuderías como McLaren, que ha consolidado su dominio esta temporada.

La experiencia de Lewis Hamilton, con siete títulos mundiales, sigue siendo un activo clave para Ferrari, que confía en que su aporte en el desarrollo del coche para 2026 marque una diferencia. Mientras tanto, el equipo italiano continúa trabajando para optimizar el SF-25 en las carreras restantes, con la mirada puesta en mejorar su posición en el campeonato de constructores.