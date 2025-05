El periodista manabita Will Mendoza está nominado a los premios Emmy

El periodista manabita Will Mendoza, de 35 años, se sumó a la lista de nominados a los premios Emmy a la excelencia periodística en Estados Unidos.

Su nominación está en la categoría de los Heartland Emmy, que reconoce reportajes destacados en temas de salud, medioambiente, ciencia o tecnología.

El reportaje que le dio la nominación a Will Mendoza

El oriundo de Manta fue nominado a los Emmy por una nota periodística emitida por Univision Colorado, su antigua casa televisiva. La nota narra la historia de Hosnelly, una niña venezolana que recorrió a pie junto a su madre miles de kilómetros desde Perú hasta Estados Unidos en busca de una cirugía de corazón abierto.

Tal fue el impacto del reportaje del ecuatoriano, que la infante obtuvo atención médica, informó diario Extra. “Esta historia tocó el corazón de la comunidad en Denver. Logramos conseguirle a Hosnelly no solo la operación en el Children’s Hospital de Denver, sino también ayuda económica, ropa y un hogar donde recuperarse con su madre”, dijo Will Mendoza.

Actualmente, Mendoza trabaja como reportero del noticiero matutino de Spectrum Noticias de Nueva York, que tiene cobertura nacional. “Hago mis entrevistas y reportes desde el estudio, salimos en todo Estados Unidos”, explicó.

Ya se siente un ganador

Will Mendoza contó que el estar nominado ya un gran logro para él. “Haber llegado a esta instancia ya es un premio. Todos los días aprendo. No soy la mamá de Tarzán, pero siento que esas historias humanas me quedan bonitas, quizás porque las cuento con el alma”, detalló.

La carrera de Mendoza dio un giro tras su llegada a Estados Unidos, hace cuatro años. En Ecuador, inició en el periodismo en 2009, en programas de farándula como El Avispero, Jarabe de Pico y Faranduleros. Sin embargo, su vocación se fue perfilando hacia contar historias humanas con impacto social, algo que, según él, nació cuando participó en el proyecto municipal de Guayaquil, para el que fue contratado. “Ahí se me prendió el chip. Empecé a contar historias de personas vulnerables y eso me marcó”, recordó.

Actualmente, el comunicador asegura que no volvería a hacer farándula. “Respeto mucho a quienes lo hacen, pero no me interesa regresar a la televisión de mi país para hacer farándula. El espectáculo puede contarse con profundidad y respeto, pero el enfoque que se maneja allá ya no me representa”, dijo.

Otros ecuatorianos

El manabita no es el único ecuatoriano nominado a un premio Emmy. Dayanna Monroy, originaria de Guayaquil, ha marcado un hito en la televisión estadounidense al obtener cinco nominaciones para la 53.ª edición de los Premios Emmy, que se celebrará el 24 de noviembre de 2025 en Nueva York.

Actualmente en Telemundo, Monroy, de 36 años, consolidó su prestigio tras ganar tres estatuillas en 2024 con Univision 14, en las categorías de Mejor Presentadora en Español, Breaking News y Mejor Cobertura sobre Negocios.

Por otra parte, en 2021, el periodista quiteño Sebastián Carrillo ganó dos Emmy. En 2022, Galo Arellano se alzo con un premio; y en 2023, Jessenia Hatti obtuvo dos galardones.