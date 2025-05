El periodismo es «una visión de vida» para Dayanna Monroy, ecuatoriana nominada a los Emmy 2025

El próximo 24 de noviembre, la periodista ecuatoriana Dayanna Monroy competirá por cinco Premios Emmy regionales en Nueva York, Estados Unidos, donde destaca por su labor en Telemundo.

Los Emmy premian la calidad en producción, dirección y presentación, siendo un referente en la industria. Las categorías en las que está nominada Monroy no han sido detalladas, pero podrían incluir noticias de última hora o temas financieros.

Cabe recordar que el año anterior, Monroy consolidó su prestigio tras ganar tres premios Emmy con Univision 14, en las categorías de Mejor Presentadora en Español, Breaking News y Mejor Cobertura sobre Negocios.

Dayanna Monroy vive el periodismo con pasión

Tras darse a conocer que está nominada, Dayanna Monroy se dijo sorprendida. “Cinco, sí… la verdad es que fue increíble”, dijo la comunicadora de 35 años a diario Extra.

La guayaquileña reside en Estados Unidos desde hace dos años, tiempo en el que ha logrado destacar en la comunicación con varias investigaciones, como Mujeres embarazadas adictas al fentanilo y un especial sobre la salud mental de los hombres latinos. “Ese fue un súper reto, porque ya sabes el estigma que existe sobre la salud mental. En hombres, imagínate, latinos y acá”, comentó al medio nacional.

Cabe destacar que antes de llegar a Telemundo, Monroy también brilló en Univisión. “Yo creo que es la confianza de la gente que he encontrado en el camino. Pero también disfruto mucho hacer esto. Vibro haciendo esto. Ni siquiera lo veo como un trabajo. Lo veo como una visión de vida”, dijo.

Volver a Ecuador es una opción a futuro

Dayanna Monroy dejó Ecuador tras recibir amenazas por su trabajo como periodista de investigación. La joven comenzó a tener gran notoriedad a nivel nacional por sus investigaciones acerca de la corrupción durante la pandemia de Covid-19.

Actualmente, la comunicadora ve como una opción volver al país, pero no a corto plazo. “Sí, yo sí quisiera regresar. No ahora, pero me encantaría volver y entregar lo que he aprendido. Tal vez como profesora. Siempre sentí que lo que he logrado ha sido gracias también a la generosidad de otros. Y quiero devolver eso”, indicó a Extra.

Una destaca trayectoria

Dayanna Monroy, nacida en Guayaquil en 1990, comenzó su carrera en 2010 en Telerama, destacó en Teleamazonas (2014-2022), y en 2024 ganó tres premios Emmy en Univisión antes de unirse a Telemundo 48, consolidándose como referente del periodismo hispano.

Monroy debutó en Telerama (2010-2013) y se especializó en investigación en Teleamazonas. Sus reportajes sobre corrupción, como el caso Bucaram en 2020, le valieron amenazas y el premio International Women of Courage (2021). En 2023, se unió a Univision 14 en San Francisco. En 2024, ganó tres Emmy por su trabajo en noticias, fraudes y la Cumbre APEC.

Desde septiembre de 2024, es presentadora en Telemundo 48, enfocada en la comunidad hispana. Monroy combina experiencia local con proyección global, destacando temas como migración y violencia doméstica.