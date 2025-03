Compártelo con tus amigos:

El partido de Gualaceo vs Chacaritas, jugado el 19 de marzo de 2025, ha levantado controversia porque según conocidos periodistas se presentaron jugadas sospechosas.

Cuestionamientos y dudas. Eso generó el encuentro de la primera fecha de la Serie B de Ecuador, entre Gualaceo y Chacarita. Varios comunicadores insinuaron sospechas de amaño. Esto debido a jugadas inusuales. Casas de apuestas suspendieron el evento y periodistas y hinchas hicieron públicas sus dudas sobre el desarrollo del encuentro. El partido terminó con victoria para Gualaceo 3-2.

Sospechas por jugadas extrañas

A pesar de que el encuentro de fútbol fue inicialmente accesible para apuestas, varias casas de pronósticos decidieron suspender o eliminar la opción de apostar sobre este evento. El conocido periodista deportivo Esteban Ávila Villagómez comentó el tema en sus redes sociales.

El comunicador dijo que “el partido Gualaceo x Chacaritas no está disponible para apostar en algunas casas, pese a que cuando empezó sí se podía. He visto un par de goles y la verdad es que es más que cuestionable lo que ahí está pasando”.

Por su parte, el periodista Daniel Navas también expresó sus inquietudes, señalando: “Sospechas graves en el Gualaceo vs. Chacaritas”. El comentarista Brian Díaz agregó: “El partido fue muy raro, Gualaceo se comió goles prácticamente abajo del arco”. Los hinchas no se quedaron atrás, y Jeampierre Molina, comentó: “Los goles entre Gualaceo – Chacaritas son muy sospechosos. Deben investigar ese partido, no es normal”.

Reacciones de expertos y autoridades

Diego Briones, otro comentarista deportivo, expresó su frustración al observar el partido: “Es una vergüenza ver solo el resumen de ese partido entre Gualaceo y Chacaritas. Todos los goles son escandalosos, uno peor que el otro; nadie quiere marcar, nadie quiere jugar. Es una situación que amerita una investigación”. Las jugadas cuestionadas incluyen errores notables en la defensa y en el comportamiento de los jugadores frente a situaciones clave, lo que alimentó las dudas de que los resultados no fueron naturales.

El Diario Olé, de Ecuador, reportó que “cinco contra el arquero” fue una de las jugadas más polémicas del encuentro. En ese momento, el equipo de Chacaritas mostró una pasividad alarmante, lo que levantó más sospechas sobre la integridad del partido.

Los goles del partido entre Gualaceo y Chacarita

Para los locales marcaron Wilmer Godoy (31′), Mateos Tello (75′) y Diogo Wila (85′) . Chacaritas igualó en dos ocasiones, primero con un gol de Jimmy Mina (40′) y luego con Jacobo Molina (83′). La victoria de Gualaceo fue celebrada por los 600 hinchas que asistieron al estadio, que sueñan con el ascenso a la Serie A. El equipo de Gualaceo, es dirigido por el brasileño Alexander Cipriano Valentín, ex entrenador de Liga de Portoviejo.

El amaño de partidos en el fútbol

En los últimos años, el fenómeno del amaño de partidos por apuestas deportivas ha crecido a nivel global. En en el 2022 en Brasil, se registró un récord de 152 partidos sospechosos de amaño, según datos de la empresa Sportradar. Este tipo de corrupción no es exclusivo de una liga o país y ha afectado también a otros deportes como el tenis y el baloncesto.

La manipulación en el fútbol se da cuando jugadores, entrenadores o árbitros se ponen de acuerdo para alterar el resultado de un encuentro. Esto generalmente se hace con la intención de beneficiar a ciertos apostadores o grupos criminales.

En países como Brasil y Argentina, los escándalos de amaños de partidos han sido recurrentes, y en Bolivia, la Federación Boliviana de Fútbol suspendió la liga en 2023 debido a denuncias de corrupción.

Medidas preventivas para proteger el deporte

Para evitar estos escándalos, las federaciones internacionales y locales han implementado medidas tecnológicas. Estas acciones se aplican para monitorear las apuestas en tiempo real y detectar posibles irregularidades. Además, se han establecido códigos éticos más estrictos para los deportistas y se ha trabajado en la creación de marcos regulatorios que limiten el acceso de los jugadores a las apuestas.