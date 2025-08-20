El paraguayo Julio Enciso será compañero de Kendry Páez y Valentín Barco en el Strasbourg de Francia

El periodista Fabrizio Romano confirmó este miércoles 20 de agosto que el mediapunta paraguayo Julio Enciso, de 21 años, jugará en el Strasbourg durante la temporada 2025-2026. El fichaje encaja en la estrategia multiclub de BlueCo, propietario del Chelsea, y refuerza su apuesta por talentos sudamericanos en Europa.

Detalles del traspaso y contrato

El traspaso habría implicado una inversión de 20 millones de euros (~21,7 millones de dólares), con pagos variables incluidos. Romano describió: “Temporada 2025/26 en Francia… y luego futuro en el Chelsea, contrato hasta 2031 más opción hasta 2032”.

El paraguayo sigue recuperándose de una operación de rodilla, pero se espera que esté disponible durante la temporada de la Ligue 1.

Compañeros sudamericanos y conexiones previas

En el Brighton, Enciso ya coincidió con Valentín Barco. Además, el paraguayo compartió camerino con otros ecuatorianos: Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán y Jéremy Sarmiento le brindaron apoyo en Inglaterra. Sería la primera vez que juegue con Kendry Páez.

Enciso también es figura en la selección de Paraguay, dirigida por Gustavo Alfaro, que busca su pasaje al Mundial 2026. Por su parte, Ecuador ya selló su clasificación. El 4 de septiembre, Ecuador y Paraguay se enfrentarán en las eliminatorias sudamericanas, con Páez y Enciso siendo compañeros en Francia y rivales en la cancha.

¿Cómo juega Julio Enciso?

Julio Enciso es un atacante versátil que se mueve con soltura entre el mediapunta, el extremo y el segundo delantero. Su mayor fortaleza está en la aceleración y la zancada larga, con las que rompe líneas en contragolpes y genera constantes desequilibrios. Es explosivo en los primeros metros, capaz de crear faltas con facilidad y de rematar con potencia desde media distancia.

Enciso combina técnica y despliegue físico. Suele arriesgar con disparos lejanos, genera volumen ofensivo y presiona alto en la salida rival. Aunque necesita más consistencia en sus pases finales, es un futbolista que mantiene a las defensas en alerta permanente por su movilidad y agresividad en el último tercio.

Posible conexión con Kendry Páez

Kendry Páez es un mediapunta creativo, con visión de juego, capacidad para filtrar balones y asociarse en corto. Su lectura de espacios podría potenciar los movimientos al espacio de Enciso, que suele buscar diagonales rápidas y rupturas detrás de la defensa. Ambos tienen velocidad y verticalidad, lo que favorece un juego ofensivo dinámico y directo.

La conexión puede ser decisiva en el Strasbourg porque Páez necesita un socio que aproveche sus pases filtrados y Enciso requiere un creador que le dé balones a la carrera. Si logran sincronizar tiempos y posiciones, el club francés tendrá una dupla sudamericana capaz de generar peligro constante en la Ligue 1.