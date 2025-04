El papa Francisco siempre mostró un amor inquebrantable por el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, de su natal Argentina. El Sumo Pontífice falleció este lunes 21 de abril, a los 88 años de edad. No solo era reconocido por su liderazgo espiritual, sino también por su profunda conexión con el deporte. Siempre mostró amor por los colores del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Jorge Mario Bergoglio, hincha declarado del equipo argentino, promovió los valores del deporte como herramienta de unión y fraternidad a lo largo de su pontificado.

Su pasión, arraigada en su infancia en Buenos Aires, reflejó su cercanía con la gente y su visión de una Iglesia abierta. El Papa Francisco, era hincha de San Lorenzo de Almagro, hasta su muerte en su residencia en El Vaticano por complicaciones de salud.

Nacido el 17 de diciembre de 1936, Jorge Bergoglio asumió el papado el 13 de marzo de 2013 como el 266º Papa y el primero de origen latinoamericano. Su internación el 14 de febrero de 2025 por bronquitis y neumonía bilateral marcó el fin de su vida. Sin embargo su legado incluye un enfoque único hacia el deporte. Francisco, quien murió la madrugada de este lunes, veía en el fútbol y otras disciplinas una forma de fomentar valores como el trabajo en equipo. También la disciplina y la solidaridad, principios que vinculó con su mensaje pastoral.

El Papa Francisco era socio activo de San Lorenzo

El amor de Francisco por el Club San Lorenzo comenzó en su niñez en el barrio de Flores, Buenos Aires. Allí acompañaba a su padre a los partidos del club. Socio activo de San Lorenzo, Bergoglio mantuvo su carnet de afiliado incluso como Papa Francisco, un gesto que simbolizó su lealtad. En 2008, como arzobispo de Buenos Aires, celebró el centenario del club en la basílica de San Lorenzo, y tras su elección como Papa, recibió en el Vaticano a directivos y jugadores del equipo, que le obsequiaron camisetas y trofeos.

San Lorenzo, fundado en 1908, ocupa un lugar especial en la cultura futbolística argentina. El Papa Francisco festejó hitos como el campeonato de 2013 y la Copa Libertadores de 2014, enviando mensajes de felicitación desde el Vaticano. En 2014, durante una audiencia general, mostró una bandera del club y expresó: “San Lorenzo es parte de mi identidad”. Su devoción trascendió lo personal, ya que promovió al club como un ejemplo de comunidad y arraigo popular, valores que defendió en su pontificado.

Más allá del fútbol, Francisco abogó por el deporte como un medio para unir a las personas. En 2013, creó la iniciativa Sport at the Service of Humanity. Este movimiento global reúne a líderes deportivos y religiosos para promover la inclusión y la paz a través del deporte. Durante su pontificado, recibió a figuras como Lionel Messi, Diego Maradona y Pelé. Siempre destacó la capacidad del fútbol para inspirar a las nuevas generaciones. También apoyó eventos como los Juegos Olímpicos, enviando mensajes de unidad a los atletas.

Organizó un partido benéfico con varias estrellas

En 2016, Francisco organizó el Partido por la Paz en Roma, un encuentro benéfico que reunió a estrellas del fútbol mundial, como Ronaldinho y Juan Iturbe. Lo hizo para recaudar fondos para comunidades vulnerables. Este evento, repetido en varias ediciones, reflejó su visión del deporte como un vehículo de solidaridad. El Papa también se pronunció sobre la importancia del juego limpio, condenando la corrupción en el deporte y alentando a los jóvenes a practicarlo con honestidad.

El contexto del fútbol en Argentina, donde el deporte es una pasión nacional, dio relevancia a la figura de Francisco como hincha. Según la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), Argentina cuenta con más de 3 millones de jugadores registrados, y clubes como San Lorenzo son pilares de la identidad local. La conexión del Papa con el club resonó entre los argentinos, quienes lo veían como un líder cercano, capaz de combinar su autoridad espiritual con la pasión popular.

El Papa Francisco también destacó el papel del deporte en la inclusión social. En encuentros con organizaciones deportivas, promovió programas para niños en situación de pobreza. Argumentaba que el acceso al deporte puede prevenir la delincuencia y fomentar la cohesión. En América Latina, donde la desigualdad es un desafío, sus mensajes encontraron eco en proyectos comunitarios vinculados al fútbol.

Era un hincha ilustre del Clun San Lorenzo

Tras su fallecimiento del Papa Francisco, el Club Atlético San Lorenzo emitió un comunicado lamentando la pérdida de su “hincha más ilustre”. Anunció un homenaje en el próximo partido. En el Vaticano, donde Francisco recibió a numerosos deportistas, su muerte generó condolencias de federaciones deportivas. También de atletas, quienes reconocieron su impacto en la promoción de los valores deportivos.

El legado del Papa Francisco en el deporte, especialmente su vínculo con San Lorenzo, perdurará como un testimonio de su humanidad. Mientras la Iglesia Católica prepara el cónclave para elegir a su sucesor, los fieles y los hinchas recuerdan a un Papa que llevó su pasión por el fútbol al corazón del Vaticano. Demostró que el deporte y la fe pueden caminar de la mano.