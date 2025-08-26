El Oro: Menor de dos años fallece tras ser impactado por vehículo pesado

Un accidente de tránsito en la avenida Sixto Durán Ballén, sector Cinco Esquinas, en el cantón Santa Rosa en la provincia de El Oro, cobró la vida de Tommy O., un menor de dos años, tras ser arrollado por una volqueta. El incidente ocurrió a las 11:00, cuando la madre del niño, quien lo acompañaba en una motocicleta eléctrica, se detuvo en un semáforo. El conductor del vehículo pesado, por causas bajo investigación, no advirtió la presencia de la motocicleta lo que provocó el fatal desenlace.

Accidente de tránsito

El suceso tuvo lugar en una concurrida intersección de Santa Rosa, conocida por su alto flujo vehicular. Según testigos, la madre y el menor aguardaban la luz verde en el semáforo cuando la volqueta, ubicada detrás, inició su marcha al cambiar la señal. El conductor no notó la motocicleta, impactándola y causando que la mujer perdiera el equilibrio. Ella cayó hacia el lado derecho de la calzada, mientras que el menor cayó al lado izquierdo.

El impacto fue devastador. Las ruedas de la volqueta impactaron sobre el menor, causándole fracturas graves que resultaron en su muerte instantánea. La madre, en estado de shock, se abalanzó sobre el cuerpo de su hijo, gritando desesperadamente por ayuda. Transeúntes intentaron consolarla y contenerla ante la trágica escena, mientras otros alertaron a las autoridades.

Autoridades arribaron al lugar

Personal del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) llegó al lugar para realizar las pericias correspondientes y levantar el cadáver. Los agentes recopilaron testimonios de testigos para esclarecer las circunstancias del accidente. Las autoridades no han emitido detalles sobre posibles responsabilidades. Sin embargo, las investigaciones están en curso para determinar si hubo imprudencia o fallos mecánicos.

Accidentes en la provincia de El Oro

Santa Rosa, como otros cantones de El Oro, registra un número significativo de accidentes de tránsito, muchos relacionados con la imprudencia o la falta de precaución en intersecciones concurridas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en 2022, Ecuador reportó 22,159 accidentes de tránsito terrestre, con un promedio de 1,800 víctimas fatales al año. Las Cinco Esquinas, por su ubicación estratégica y alto tráfico, es un punto crítico donde los incidentes viales son frecuentes, especialmente en horarios de mayor movimiento.