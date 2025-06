El nuevo trend de ‘Las +593’ muestra la belleza de la mujer ecuatoriana

La canción ‘Las +593’, interpretada por el cantautor ecuatoriano Machaca, se consolidó en el top 10 de la lista ‘Los 50 más virales de Ecuador’ de Spotify, alcanzando el primer lugar el reciente lunes 16 de junio.

El tema, que destaca por su mensaje de orgullo nacional y homenaje a la mujer ecuatoriana, ha ganado popularidad entre los usuarios de la plataforma en Ecuador, reflejando su impacto en la escena musical local.

‘Las +593’ sube en las listas de reproducción

El pasado lunes, ‘Las +593’ llegó al primer lugar de la Viral 50 Ecuador, una playlist que registra las canciones más reproducidas y compartidas semanalmente en el país.

La canción, lanzada como parte del repertorio de Machaka, ha mantenido una presencia constante en las listas de Spotify, escalando posiciones gracias al apoyo de los oyentes ecuatorianos. Este logro marca un hito para el artista, quien ha sido reconocido por su trabajo en la música urbana.

Un homenaje a la belleza de la mujer ecuatoriana

El tema musical aborda temas de identidad nacional, utilizando el código telefónico +593 como símbolo de unidad ecuatoriana, y rinde homenaje a la mujer del país.

La letra y el ritmo han resonado con el público, contribuyendo a su viralización en plataformas digitales. Una parte de su letra, que se ha popularizado rápidamente, dice: “La quiteña me gusta de frente, la de Chone me gusta de espalda. La de Manta me pone demente, pero en mi mente hay una guayaca. Me gusta hasta cómo me miente, y el movimiento de la de Esmeraldas. A las 593 yo no las cambio por nada”.

Tal es la aceptación de la canción, que ya se convirtió en un trend viral en la red social Tiktok, donde diversas ecuatorianas la bailan. Incluso, las actrices nacionales Érika Vélez y Luciana Guschmer también se han sumado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Erika Velez (@erikavelez)

En su video, la manabita Érika Vélez se muestra muy natural, incluso con un parche en forma de estrellita en su rostro. Lo publicó hace una semana y tiene más de 28 mil likes. Mientras que Luciana Guschmer se mostró con una camiseta de la Selección de Ecuador y ya tiene más de 100 mil me gusta.

Débora Delgado, hija del periodista José Delgado, también se sumó al trend y tiene más de 60 mil likes. Otros influencers también están usando el audio para musicalizar videos de sitios turísticos de Ecuador y de su comida típica.

¿Quién es Machaka, autor de ‘Las +593’?

Machaka, o Martín Proaño Baca, es un fenómeno cultural. Hijo de escultores, creció en un hogar donde el arte era cotidiano. “Mis papás me dieron libertad para crear”, contó a El Universo.

Desde 2015, como Machaka (antes Lucas Alma), autoproduce sus canciones. “Machaka se origina porque me gustaba la música tradicional latinoamericana y me interesé por el hiphop y el rap. La salsa, la cumbia, el bolero se metieron en mí por la piel, decidí mezclar los dos mundos”, aseguró.

En redes sociales los fans lo celebran: “Las +593 es un himno, ¡puro orgullo ecuatoriano!”. Su música refleja mercados, playas, huecas, conectando con la gente real.

Contexto musical en Ecuador

La música ecuatoriana ha ganado terreno en plataformas como Spotify, con artistas locales destacándose en listas como la Viral 50 Ecuador.

En 2025, el país ha visto un aumento en la promoción de artistas nacionales, con canciones que combinan géneros urbanos y mensajes culturales, similar al enfoque de Machaka en ‘Las +593’. Otros temas locales, como ‘Vitamina’ de Jombriel también han aparecido en el top, mostrando un auge de la producción musical nacional.