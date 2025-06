El nuevo álbum de Karol G, “Tropicoqueta”, llega el 20 de junio

Karol G alista el lanzamiento de su quinto álbum, “Tropicoqueta”, un proyecto musical que marca un retorno a sus raíces. La estrella colombiana reveló la fecha a través de su Instagram, emocionando a sus millones de seguidores.

La cantante de “Provenza” compartió el gran anuncio: “Familia este álbum sale en 10 días, en diez días Mi alma, mi amor y mi respeto por ustedes están en este proyecto. No puedo esperar para que lo escuchen. TROPICOQUETA 20 de junio”, publicó la artista. Este lanzamiento representa un momento significativo en su carrera, prometiendo una experiencia auditiva profunda.

El origen de “Tropicoqueta”

Karol G detalló la génesis de “Tropicoqueta”, un concepto que germinó durante su exitosa gira “Mañana será bonito”. Mientras recorría el mundo, la pregunta sobre su próximo paso creativo resonaba constantemente en su mente. Ella encontró la respuesta no buscando más lejos, sino profundizando en su propia esencia y gustos.

“Viajando por el mundo con mi álbum pasado, un álbum que me regaló tanto, seguía haciéndome la misma pregunta: ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué viene para mí? Creo que no se trataba de mirar más lejos, sino de mirar más adentro… más adentro de mi, de quien en realidad soy, de las cosas que me gustan, de todo lo que me representa… “, afirmó la superestrella. Así, “Tropicoqueta” se convierte en una exploración de su identidad más auténtica.

Un homenaje a la identidad y las raíces de Karol G

Para Karol G, “Tropicoqueta” representa una carta de amor a sus raíces y a su identidad personal. Este proyecto, infundido con su alma y corazón, busca resonar profundamente con su audiencia. Ella confía en que muchos se sentirán identificados con los sonidos y las historias que el álbum presenta, creando una conexión genuina.

“Este álbum suena a un pedacito de todos. Empezó como un deseo en agosto del 2023, desde ese momento les he venido dejando algunas pistas en el camino y puedo decir que cuando lo terminé, lo hice con el corazón llenito del amor que recibí en cada país que visité…”, compartió la intérprete.

“Este álbum es alma, es pasión, memoria, nostalgia, alegría, fiesta, identidad. Como dijo un gran amigo: ‘Es una carta de amor a lo que fuimos y un manifiesto de lo que somos ahora’. Es mi mejor forma de decir: Soy de aquí y me siento infinitamente orgullosa”, concluyó Karol G, enfatizando el profundo significado de “Tropicoqueta”.

El anuncio de su nuevo álbum sigue al exitoso lanzamiento de “Latina Foreva”, el primer sencillo de su quinto disco.