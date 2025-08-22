COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Mundo
Insólito

El nombre más corto del mundo: ¿un “O” o una “U”? Te contamos cuántos lo usan realmente

Aunque los nombres de una sola letra son excepcionales, registros y estudios revelan su existencia y frecuencia en distintas culturas, con escasos ejemplos verídicos y verificables.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Los nombres más cortos del mundo: un estudio revela casos únicos y su frecuencia real
Los nombres más cortos del mundo: un estudio revela casos únicos y su frecuencia real

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

[email protected]

Investigaciones en bases de datos como el índice de la Seguridad Social de EE. UU. y registros oficiales de Indonesia demuestran que existen nombres de una sola letra, aunque son extremadamente raros: solo seis personas en EE. UU. tienen apellido de una letra y en Indonesia se han registrado al menos seis nombres de un solo carácter, incluyendo “.” y “N”. Estos casos confirman que, aunque infrecuentes, los nombres monocarácter sí existen y están documentados.

Una sola letra: ¿realidad o error administrativo?

Según un estudio de A. Ross Eckler (1982) citado en el Guinness World Records, entre 47 millones de nombres del índice de la Seguridad Social en EE. UU., solo seis correspondían a apellidos de una sola letra. Sin embargo, muchos de esos ejemplos podrían deberse a errores tipográficos o registros incorrectos, como intercambios entre iniciales y apellidos, lo que pone en duda su veracidad en varios casos.

Casos documentados y verificables

Algunos nombres de una sola letra han sido verificados en fuentes confiables o aparecen en contextos históricos:

  • El rey coreano U, quien gobernó la dinastía Goryeo entre 1374 y 1388, es uno de los ejemplos más claros de nombre de un solo carácter.
  • En la cultura birmania, nombres como U (o “Oo”) son utilizados, aunque normalmente corresponden a títulos o formas de cortesía, no siempre como nombre de pila único .

Los más usados

La regulación actual sobre nombres en Indonesia exige entre dos y sesenta caracteres, pero registros anteriores muestran que al menos seis personas tenían nombres de un solo carácter, como “.” o “N”. Estos casos destacan por su singularidad y reflejan prácticas culturales o legales específicas del país.

Los nombres cortos más llamativos

En Escocia, un caso reciente informa de un niño legalmente nombrado simplemente “J”, cuya familia lo eligió dejando los nombres en un sombrero; fue uno de solo dos bebés con ese nombre en 2007, y desde entonces solo se ha usado en tres casos más.

También en foros especializados como Reddit, se comenta con incredulidad la existencia de nombres con una sola letra, pues son excepcionales y, en muchos países, podrían no ser aceptados por regulaciones civiles.

Conclusión: ¿cuál es el nombre más corto y cuántas personas lo utilizan?

El nombre más corto del mundo puede ser una sola letra, ya sea como nombre de pila o apellido. En datos comprobados:

  • En EE. UU., solo seis casos de apellidos de una letra existen en los registros del Seguro Social.
  • En Indonesia, al menos seis personas tenían nombres de un solo carácter, aunque son casos muy aislados.
  • Además, se reconocen nombres particulares como el del rey U en Corea, y el nombre legal “J” en Escocia.

En síntesis, los nombres de una sola letra existen pero son extremadamente raros. Su ocurrencia está limitada a unos pocos casos documentados en bases oficiales o contextos culturales específicos.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El nombre más corto del mundo: ¿un “O” o una “U”? Te contamos cuántos lo usan realmente

Serie B Ecuador: Cuatro equipos pelean por el ascenso y otros seis por evitar descenso

Agosto: El mes con mayor caída de cabello según estudios

Redcan entrega 20.000 firmas en la Asamblea para regular el cannabis en Ecuador

Clima en Cuenca este viernes 22 de agosto: nublado y con posibilidad de lluvias ligeras

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El nombre más corto del mundo: ¿un “O” o una “U”? Te contamos cuántos lo usan realmente

Serie B Ecuador: Cuatro equipos pelean por el ascenso y otros seis por evitar descenso

Agosto: El mes con mayor caída de cabello según estudios

Redcan entrega 20.000 firmas en la Asamblea para regular el cannabis en Ecuador

Clima en Cuenca este viernes 22 de agosto: nublado y con posibilidad de lluvias ligeras

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Serie B Ecuador: Cuatro equipos pelean por el ascenso y otros seis por evitar descenso

Agosto: El mes con mayor caída de cabello según estudios

Redcan entrega 20.000 firmas en la Asamblea para regular el cannabis en Ecuador

Clima en Cuenca este viernes 22 de agosto: nublado y con posibilidad de lluvias ligeras

Este es el error común que muchas personas cometen al usar acondicionador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO