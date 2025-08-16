El Municipio de Santa Ana invertirá 260 mil para el alcantarillado de la parroquia Lodana

El Municipio de Santa Ana contratará el alcantarillado de la parroquia Lodana. La inversión que se realizará para esta obra, será de 260.000 dólares.

El proceso se subirá al sistema oficial de contratación pública en los próximos días, indicó el alcalde Gregorio Macías, que presidió los actos por los 34 años de creación política de la parroquia, que conmemoró este 15 de agosto.

Será la primera fase de construcción

De acuerdo a información proporcionada a El Diario en marzo de este año en la dirección municipal de Agua Potable y Alcantarillado, se hará la rehabilitación del sistema de alcantarillado en su fase uno.

Francis Bernal, quien ese momento era el director, indicó que en la parroquia, en administraciones anteriores, se instalaron redes de aguas servidas pero el proyecto no se concluyó. También señaló que en el nuevo proyecto estaba la instalación de una estación de bombeo para enviar las aguas servidas de la parroquia, hacia las lagunas de oxidación que funcionan en el sector conocido como Galilea, donde serán tratadas.

El alcalde había indicado que en las lagunas solamente se ha venido aplicando bacterias para eliminar los malos olores. En la parroquia Lodana existen pozos sépticos que receptan las aguas servidas de los domicilios, se informó.

Hubo desfile y sesión por el aniversario de Lodana

El desfile por la celebración de los 34 años de parroquialización, inició pasadas las 09h30 de este viernes 15 de agosto. El recorrido se realizó en la avenida Luis Alberto Giler. Los estudiantes de la Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz de Portoviejo, realizaron la corte de honor para el paso de las autoridades cantonales, que luego se ubicaron en la tribuna, que fue instalada por el sector de la capilla.

En años anteriores, la tribuna se ha ubicado en las inmediaciones del parque, pero esta vez, se tuvo que cambiar por la construcción del puente que ejecuta el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

En el desfile, participaron estudiantes de varios planteles educativos, con sus bandas musicales. Las bastorenas, se robaron los aplausos de los asistentes. Luego del desfile, se desarrolló la sesión solemne en el coliseo abierto. Allí intervino el alcalde Macías, donde anunció la obra del alcantarillado. También intervino el presidente de la Junta Cívica, Luis López.

La reseña histórica estuvo a cargo de la abanderada de la Unidad Educativa de Lodana, Elizabeth Bravo. Se entregaron cuatro con decoraciones en este evento.