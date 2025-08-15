COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Gobierno

El Ministro Reimberg lanza nuevo cuestionamiento a la Corte Constitucional

La pugna entre el gobierno y la Corte Constitucional tiene nuevos capítulos.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Screenshot_20250814_222024_X

Jaime Ugalde

Redacción ED.

Jaime Ugalde

Redacción ED.

Periodista por vocación y profesión. Treinta y cinco años teniendo el privilegio de hacer cobertu... Ver más

[email protected]

La confrontación entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional se intensifica con nuevas acusaciones, una pregunta de referendo y cambios en la postura sobre una audiencia judicial.

El Gobierno de Ecuador abrió un nuevo capítulo en su pugna con la Corte Constitucional. El presidente Daniel Noboa presentó el 13 de agosto de 2025 cuatro preguntas para un referendo y consulta popular.

Propuesta de destitución de la Corte con mayoría absoluta

La pregunta 4 del referendo busca permitir que los jueces de la Corte Constitucional sean sujetos de juicio político. Con 77 votos de la Asamblea podrían ser censurados y destituidos.

Esta mayoría absoluta está en manos de ADN, la organización política que respalda al mandatario. Noboa plantea que el cambio se haga vía enmienda constitucional, un procedimiento más rápido.

Según el anexo remitido por el Ejecutivo, la Asamblea tendría 90 días desde la aprobación para reformar las leyes necesarias que permitan aplicar los cambios.

Críticas desde el ámbito jurídico

El constitucionalista Ismael Quintana calificó la propuesta como “un total despropósito”. Recordó que otras autoridades, como un ministro o un vocal del CNE, requieren mayoría calificada para su destitución.

Quintana cuestionó la inclusión de causales “genéricas y abiertas” como el “incumplimiento de funciones inherentes al cargo” y la “arrogación de funciones”. Considera que estas abren la puerta a abusos políticos.

“Es inútil llevar a juicio político a un juez condenado porque ya habrá perdido derechos políticos y el cargo”, sostuvo Quintana. Añadió que el anexo “parece redactado por un estudiante de sexto curso”.

Acusaciones desde el Ministerio de Gobierno a la Corte

El ministro John Reimberg vinculó directamente a la Corte con la liberación de alias “Yoker”, detenido nuevamente el 13 de agosto.

“Ya lo habíamos detenido en abril, pero un juez lo liberó el mismo día. La razón: era apenas su segunda vez”, dijo.

Reimberg responsabilizó a la Corte por prohibir la automática prisión preventiva para reincidentes. “Ser reincidente ya no es un problema, es casi un pase VIP que los deja en libertad esperando sentencia”, afirmó.

“Sabemos que en este país el crimen no descansa. Y, al parecer, la justicia tampoco… pero del lado equivocado. Este Gobierno sigue en la lucha”, concluyó.

Cambio de postura sobre audiencia en Corte Constitucional

En paralelo, el Gobierno revirtió su solicitud de diferir la audiencia del 18 de agosto sobre la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública.

El secretario jurídico de la Presidencia pidió que la audiencia se mantenga en la fecha prevista, pero exigió que sea presencial y no telemática, como dispuso la Corte.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre la reducción de asambleístas

El Ministro Reimberg lanza nuevo cuestionamiento a la Corte Constitucional

Estas son las 10 especialidades médicas con mayor cantidad de profesionales en el sistema de salud público de Ecuador

Plan de ahorros dentales: una alternativa para migrantes sin seguro en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre la reducción de asambleístas

El Ministro Reimberg lanza nuevo cuestionamiento a la Corte Constitucional

Estas son las 10 especialidades médicas con mayor cantidad de profesionales en el sistema de salud público de Ecuador

Plan de ahorros dentales: una alternativa para migrantes sin seguro en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre la reducción de asambleístas

Estas son las 10 especialidades médicas con mayor cantidad de profesionales en el sistema de salud público de Ecuador

Plan de ahorros dentales: una alternativa para migrantes sin seguro en Estados Unidos

Un fármaco experimental logra reducir tumores metastásicos en seis pacientes y que desaparezcan en dos de ellos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO