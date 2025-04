Ministerio del Interior responde a denuncia de Diego Borja por incidente en la frontera con Colombia

El Ministerio del Interior de Ecuador desmintió las acusaciones de Diego Borja, excandidato a la vicepresidencia por la Revolución Ciudadana. El político denunció un intento de detención arbitraria en el Puente Internacional de Rumichaca, en la frontera con Colombia. Aquello, supuestamente ocurrió la noche del martes 15 de abril. La Cartera de Estado afirmó que se aplicaron protocolos migratorios habituales y que Borja abandonó el lugar sin completar el proceso de control.

El incidente ocurrió cuando Diego Borja, quien viajaba a Colombia por el feriado de Semana Santa, fue requerido por funcionarios migratorios. Aquello se dio en el puente internacional de Rumichaca, para presentar su documentación. Según el Ministerio del Interior, el excandidato portaba una gorra y una mascarilla, lo que llevó a una verificación de identidad. “El ciudadano decidió retirarse voluntariamente del lugar. Dejó sus documentos de identidad abandonados, sin poder concluir el proceso de salida”, indicó el comunicado oficial.

Diego Borja aduce que sufre de persecución

Diego Borja, por su parte, denunció a través de redes sociales que el retiro de su cédula y el intento de detención carecían de orden judicial. “Mi ‘falta’ ha sido ser el binomio vicepresidencial de la Revolución Ciudadana”, afirmó el economista. Él aseguró haber cruzado a Colombia para “resguardar su integridad” y evitar una detención sin base legal. También señaló que no es la primera vez que él y su familia enfrentan “arbitrariedades” y exigió el cese de amenazas.

El episodio se registró días después de las elecciones presidenciales del 13 de abril. Allí, Daniel Noboa obtuvo el 55,6 % de los votos, superando a Luisa González, candidata del correísmo, que logró el 44,4 %. La diferencia de 1.1 millones de votos consolidó la reelección de Noboa, en un contexto de alta polarización política entre el oficialismo y la Revolución Ciudadana.

El Puente Internacional de Rumichaca, principal paso fronterizo entre Ecuador y Colombia, es un punto de control migratorio clave. Allí se aplican protocolos estrictos para garantizar la seguridad y el registro de viajeros. El Ministerio del Interior enfatizó que las acciones en el caso de Borja respondieron a procedimientos estándares. Desmintió que todo haya sido motivaciones políticas, como sugirió el excandidato.

Borja asegura que no tomará medidas leglaes

El incidente ha generado debate en un momento de tensión política postelectoral. La Revolución Ciudadana, liderada por Rafael Correa, ha cuestionado las acciones del gobierno de Noboa, acusándolo de persecución contra sus figuras. Borja, quien acompañó a González en la fórmula vicepresidencial, ha sido una voz activa en la oposición, lo que contextualiza sus denuncias sobre supuestas arbitrariedades.

El Ministerio del Interior no ha informado sobre acciones adicionales relacionadas con el caso. Sin embargo Borja, desde Colombia, no ha precisado si emprenderá medidas legales. El excandidato reiteró su compromiso con la Revolución Ciudadana y su oposición al gobierno, subrayando que las “amenazas” no lo detendrán. Este caso se suma a otros episodios de fricción entre el correísmo y el oficialismo. El gobierno de Noboa, que asumirá un nuevo mandato, enfrenta el desafío de consolidar su liderazgo en un contexto de críticas opositoras y alta expectativa ciudadana tras su victoria electoral.