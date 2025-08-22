El más buscado de Esmeraldas cayó en Jaramijó: tenía alerta roja de INTERPOL

La Policía Nacional del Ecuador informó que en un operativo realizado en el sector Nuevo Reasentamiento de Jaramijó, detuvieron a Michael Josimar Castillo Quiñónez, alias “Michael”, un ciudadano originario de Esmeraldas que figuraba en la lista de los más buscados por asesinato y que mantenía una alerta roja de INTERPOL. El individuo intentó engañar a la justicia con identidades falsas, pero lo identificaron mediante pruebas biométricas y papiloscópicas.

La captura en Jaramijó

El coronel Jaime Salgado, jefe del Distrito Manta, explicó en rueda de prensa que la detención se produjo tras un operativo de patrullaje en el que se interceptó a tres ciudadanos presuntamente vinculados a delitos de extorsión y robo en la zona costera. En la audiencia de flagrancia se verificó que uno de los detenidos presentó documentos con el nombre de Fricson Kevin Castillo Quiñónez, de 19 años.

Sin embargo, el cotejamiento de huellas y la revisión biométrica en el Registro Civil de Manta confirmaron que se trataba de Michael Josimar Castillo Quiñónez, sobre quien recaen tres órdenes de captura por asesinato en Esmeraldas. La Criminalística levantó pruebas y confirmó que el individuo había burlado previamente a la justicia utilizando falsas identidades. Tras la verificación técnica, se estableció que el detenido es considerado uno de los criminales más buscados de Esmeraldas.

Alias “Michael” cayó en Jaramijó

Las investigaciones señalan que alias “Michael” estaría vinculado a crímenes violentos y actividades delictivas en la provincia de Esmeraldas. Él se había desplazado a Manta y Manabí con el objetivo de continuar sus operaciones ilícitas. De acuerdo con la Policía, este ciudadano tenía un historial de capturas previas por delitos como robo agravado, de los cuales logró evadir procesos judiciales mediante el uso de identidades adulteradas.

La actual detención fue posible gracias al cruce interinstitucional entre la Fiscalía General del Estado, Interpol y el Registro Civil. “Con esta verificación técnica y legal hemos impedido que vuelva a burlar a la justicia”, declaró el coronel Salgado, asegurando que será puesto a órdenes de la autoridad competente para responder por los asesinatos cometidos en Esmeraldas.

Robo en Portoviejo y recuperación de vehículo

En un hecho paralelo, la madrugada del mismo día, la Policía reportó el robo de una camioneta Chevrolet D-Max color gris en Portoviejo. Tras la alerta inmediata, al vehículo lo localizaron mediante su sistema de rastreo satelital.

El operativo permitió identificar a dos personas, un hombre y una mujer, presuntamente responsables del asalto. En el allanamiento se encontraron además una motocicleta con chasis adulterado y cuatro terminales móviles, los cuales los pusieron a disposición de la autoridad judicial. Según la Policía, la rápida acción evitó que el vehículo robado lo desmantelaran o trasladado a otro punto para su comercialización ilegal.