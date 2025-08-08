El Manta FC quiere dar la sorpresa ante Independiente del Valle

El Manta FC, aunque pasa por una mala racha de resultados, quiere sorprender al puntero de la Liga Pro. Los atuneros enfrentan hoy, a las 19h00, a Independiente del Valle en el estadio Jocay por la fecha 24 de la Liga Pro, con la urgencia de romper una racha de tres derrotas consecutivas. Los atuneros, ubicados en el décimo cuarto puesto con 23 puntos, están obligados a sumar para alejarse del cuadrangular por la permanencia en la Serie A.

La principal ausencia será el lateral derecho Alexander Medina, quien no se recupera de una molestia muscular que ya lo marginó del último partido ante Técnico Universitario (3-1). El resto de la plantilla está a disposición del entrenador Efrén Mera, quien confía en jugadores como , Jostin Alman y Christian Alemán y Daniel Valencia para sorprender al líder. Independiente del Valle, puntero del torneo, llega en gran momento tras vencer 1-0 a Imbabura en Copa Ecuador y a El Nacional en LigaPro.

Con figuras como Claudio Spinelli y Júnior Sornoza, el “matagigantes” buscará consolidar su ventaja en la tabla. Para este partido Mera podría hacer varias variantes de órden táctico. Lo único seguro es que estará Daniel Valencia quien comparte el liderato de la tabla de goleadores con Byron Palacios de Universidad Católica con 14 goles. Durante la semana Mera, ha trabajado en la defensa que es donde más problemas han tenido.

Independiente con una baja para medir al Manta FC

Independiente del Valle, enfrenta un duro revés en su campaña tras confirmarse la grave lesión de su fichaje estrella, Ronald Briones. El mediocampista, clave en el esquema del técnico Javier Rabanal, sufrió una fractura de peroné durante el partido contra Imbabura por los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador, disputado en el Estadio Olímpico de Ibarra.

Rabanal, consciente de la importancia de Briones, ya ha trabajado en alternativas: “Tenemos opciones para suplir su ausencia, como Renato Ibarra, quien está en recuperación, además de jóvenes como Pata, Vernaza, Guagua, Rodríguez y Lerma”. Sin embargo, la baja de Briones, sumada a la posible salida de Patrik Mercado, ha encendido las alarmas en el club, que enfrenta un calendario exigente en tres competiciones: Liga Pro, Copa Sudamericana y Copa Ecuador.